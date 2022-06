Bebê que nasceu em show do Metallica ganha mimos da banda

O bebê paranaense Luan Figueiró só tem 1 mês e meio de vida, mas muita história para contar. Não bastasse ter nascido durante um show do Metallica em Curitiba, no dia 7 de maio, o pequeno ganhou vários presentes da banda na última sexta-feira (17).

– Do nada chega um pacote aqui em casa, quando eu vi de quem era, quase tive outro infarto – publicou a tatuadora Joice Figueiró, mãe de Luan, em sua rede social.

Joice compartilhou o conteúdo do pacote recebido: um cartão autografado pelos músicos, 11 blusinhas temáticas da banda, um conjuntinho; também temático; e dois gorros.

– Eu não tenho palavras para expressar o que eu sinto por essa banda, pelo carinho deles conosco, tudo parece um sonho, está demorando um pouco pra cair essa ficha ainda. Nem se eu quisesse ter planejado tudo isso daria tão certo – acrescentou, ao chamar os integrantes da banda de padrinhos.

RELEMBRE O CASO

Joice deu à luz Luan quando estava com 39 semanas de gestação e assistia ao show do Metallica no estádio Couto Pereira, em Curitiba, Paraná. Ela tinha comprado o ingresso havia três anos e não deixou a gravidez impedi-la de assistir a uma de suas bandas favoritas ao vivo.

A tatuadora tranquilizou os amigos e familiares pelas redes sociais, comunicando a todos que estava no setor de cadeirante, sem se colocar em qualquer tipo de risco, justamente porque sabia que algo poderia acontecer. E de fato, faltando apenas três músicas para o encerramento da apresentação, Luan nasceu — ao som de Enter Sandman.