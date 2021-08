Um bebê recém-nascido foi submetido a cirurgia para corrigir uma má-formação, na manhã da última quinta-feira (5), no Hospital Geral de Tailândia (HGT).

Ao nascer, na última segunda-feira (2), a equipe médica diagnosticou a má formação no órgão de evacuação do bebê.

Por falta de leito em hospitais do Estado, e com a barriga inchada a criança teve que ser submetida a uma cirurgia no HGT, por conta do risco de morte.

Fonte: Portal Tailândia