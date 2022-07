Bebês morrem esmagados por queda de fogão; mãe é presa

Duas crianças gêmeas de 1 ano e 5 meses morreram esmagadas por um fogão nesta quinta-feira (7) em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A mãe dos bebês, Samara Estefani Santos de Deus, foi presa pela polícia por suspeita de abandono de incapaz.

A Polícia Militar informou que Samara teria deixado os dois bebês em casa e levou outros dois filhos para a casa da avó das crianças para almoçar. Ao retornar, aproximadamente três horas depois, ela teria encontrado os dois bebês debaixo do fogão. Uma das crianças ainda chegou a ser levada para a casa da avó, em uma tentativa de reanimação, mas não resistiu.

À Polícia Civil, a mãe das crianças contou que as residências são próximas – a mãe mora em um beco ao lado. Samara também disse que não era costume deixar as crianças sozinhas em casa e que ela não conseguiu contato com ninguém para tomar conta dos filhos. A mulher afirmou que tentou falar com uma vizinha, mas não teve resposta.

Segundo a perícia da Polícia Civil, a provável causa da morte foi a queda do fogão em cima dos bebês, já que ambos apresentavam marcas idênticas no tórax. A mãe dos gêmeos não tinha passagens pela polícia e agora ficará presa enquanto aguarda pela realização da audiência de custódia. O pai das crianças disse que estava trabalhando e que soube do fato ao retornar para casa.

Por Paulo Moura

Fonte: Pleno News