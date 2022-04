Bebês prematuros ganham ensaio fotográfico no hospital Regional de Marabá

No último dia (14), o Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá (PA), realizou um ensaio fotográfico especial com bebês para comemorar a Páscoa.

A ação, que contou com a participação prematuros internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, teve diversos adereços como gorros de orelhinhas, ovos de páscoa e coelhos de crochê feitos de forma remota por voluntários, que contribuem com as ações de humanização do HRSP.

A Iniciativa é parte do projeto “Ternura em foco”, visando registrar momentos únicos entre mães e filhos. Esse projeto é desenvolvido pela Comissão de humanização da unidade pertencente ao Governo do Pará e é gerenciada pela Pró-Saúde.

De acordo com a assessoria do HRSP, a analista de humanização do hospital, Flávia Fernandes, ressalta: “O ensaio fotográfico é uma das formas que encontramos para demonstrar carinho aos pais e aos bebês da UTI Neonatal. A internação representa um momento muito delicado na vida de qualquer pessoa, especialmente para os pais de prematuros”. A analista ainda afirma que a iniciativa só foi possível graças a dedicação dos voluntários da Unidade e da Comissão de Humanização.

Em depoimento para assessoria do hospital, a mãe de um dos prematuros, Joana da Conceição Silva, fala sobre a sua experiência com esse momento especial: “Fiquei muito emocionada com as fotografias, acalentou meu coração, foi muito marcante. Quero agradecer a todos os profissionais de saúde do HRSP, que tratam meu filho com muito carinho e respeito”. A mãe ainda fala sobre as suas expectativas para a próximo ano com seu bebê: “Com muita fé, ano que vêm vou comemorar a Páscoa com meu filho em casa”.

Texto: Paola Queiroz

Inf.: Ascom HRSP

Foto: Ascom HRSP