Bebidas alcoólicas cortam o efeito de remédios? Entenda

Aposto que você já passou pela situação de estar morrendo de vontade de tomar uma cerveja ou uma caipirinha, mas acabou lembrando que havia tomado remédio pouco tempo antes e preferiu deixar sua vontade de lado pois já ouviu que as bebidas alcoólicas cortam os efeitos dos medicamentos.

Pior ainda é pra quem toma remédios controlados que, muitas vezes podem ser de uso diário. Afinal, esse ensinamento popular é verdade?

É importante ressaltar que antes de ingerir qualquer medicamento é necessário procurar um médico, para que o profissional te passe as recomendações adequadas. No entanto, é possível apontar que a bebida alcoólica não corta o efeito de todos os medicamentos.

Isso varia de acordo com o local em que o medicamento é metabolizado, explica a psicóloga e nutricionista Thais Araújo. Se o medicamento foi metabolizado no fígado, por exemplo, a chance de ele perder seu poder ação com o consumo de álcool é grande.

“O álcool é metabolizado na enzima hepática, a mesma que metaboliza alguns remédios. Nesses casos, a pessoa tende a sofrer com os efeitos colaterais, porque é como se o fígado ficasse ‘ocupado’ com outra substância, não dando espaço para o medicamento agir”, explicou.

E, obviamente, existem casos que a mistura das substâncias é estritamente proibida, como o caso de medicamentos tarja preta, como os antidepressivos. “Os antidepressivos misturados às bebidas alcoólicas não vão ter a ação esperada. O álcool é um depressor do sistema nervoso central, então vai piorar o quadro de depressão“, explica Araújo.

Por Matheus Barros

Fonte: Olhar Digital