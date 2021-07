Bebidas sobem com preços astronômicos no Pará

Não obstante a conjuntura desfavorável devido aos reflexos da pandemia e todas as suas restrições, aumentou consideravelmente, desde a semana passada, a corrida aos principais balneários de todo o Pará e até de outros Estados. É o Veraneio 2021 tentando se adaptar ao “novo normal”. Por outro lado, como o calor não tem dado trégua em todo o Estado, tem aumentado também, a cada dia, o consumo de bebidas. Esta situação foi mais uma vez confirmada por vários comerciantes (fixos e ambulantes) ouvidos pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA nos últimos 10 dias. De um simples copinho de água mineral, até um delicioso suco de frutas regionais, têm aumentado consideravelmente a comercialização de bebidas em função do calor.



Para evitar a insolação e consequentemente a desidratação, a recomendação médica, passa, entre outras coisas, pela ingerência de muito liquido, principalmente as crianças.

Entretanto seguir estas recomendações ao pé da letra tem sido um grande desafio para todos, pois os custos dos principais produtos como água mineral, refrigerantes, água de coco e dos sucos naturais continuam elevados.



Os refrigerantes em lata de 350 ml estão sendo comercializados nos supermercados da Grande Belém com preços que variam R$ 1,99 a R$ 2,69, dependendo da marca e do local de compra. Nos bares, restaurantes e na venda por ambulantes, a lata de refrigerante fica bem mais cara e pode ser encontrada com preços variando entre R$ 3,00 a R$ 4,00, a grande maioria em torno de R$ 3,50 (dependendo do local de venda).



Já a água de coco, bebida rica em vitaminas, está sendo comercializada hoje em praças e esquinas da Grande Belém, com preços que variam entre R$ 4,00 a R$ 5,00. Outra grande pedida para enfrentar o calor e até seguir as recomendações medicas é o consumo dos sucos de frutas. O problema é que, segundo as pesquisas do Dieese/PA, devido aos aumentos nos preços das frutas nos últimos 12 meses comercializados em feiras livres e nos supermercados da Grande Belém, também os sucos de frutas ficaram mais caros, custando atualmente entre R$ 4,00 a R$ 5,00 dependendo do local de venda.

Nos últimos 12 meses, segundo o Dieese/PA, uma quantidade expressiva de frutas comercializadas em feiras e supermercados da Grande Belém ficou mais cara e a maioria com reajustes acima da inflação. Os reajustes mais expressivos foram verificados nos seguintes tipos de frutas: laranja pera, quilo com alta acumulada de 13,92%, seguida do abacate, quilo com alta de 12,55%; goiaba vermelha, quilo com alta de 9,62%; maracujá, quilo com alta de 9,56%; abacaxi, unidade com alta de 7,69% e da banana prata, quilo com alta de 5,36%. A inflação dos últimos 12 meses está calculada em 9,22% (INPC/IBGE).

Ainda segundo as pesquisas do Dieese/PA, se a opção contra o calor for pela água mineral, também os preços estão bem elevados este ano, pois mesmo vivendo em uma região com muita água, o paraense também paga muito caro por um simples copo do produto. Na verdade a venda da água mineral, em bares, restaurantes e através de barraqueiros e ambulantes, virou uma fonte de lucro para comerciantes e ambulantes.



Nos supermercados, o copinho de 200 ml de água mineral custa entre R$ 0,39 e R$ 0,69. Já a garrafinha de 300 ml varia de R$ 0,69 a R$ 0,89 a unidade. Nos bares e restaurantes, a água dobra de preço. Os copinhos de 200 ml podem ser encontrados com preços em torno de R$ 1,50 a R$ 2,00 e a garrafinha de 300 ml, com preços variando entre R$ 2,00 a R$ 3,00. Nos ambulantes, os preços da garrafa de agua de 300 ml e de 500 ml também estão sendo comercializadas com os preços variando entre R$ 2,00 a R$ 3,00. Nos shoppings os preços são abusivos, podendo um copo de água mineral ser comercializado até a 4 ou 5 reais.

Como os cenários para o Estado não são de queda de temperatura pelo menos até o fim do mês de Julho, a tendência daqui para frente é de aumento no consumo de bebidas.

Preços das bebidas estão proibitivos, afirma o Dieese/PA

