Bela, nada recatada e da confusão: conheça Larissa Tomásia do BBB22

A pernambucana é conhecida por seu temperamento forte e pela mania de postar tudo sobre a sua vida nas redes sociais

Larissa Tomásia, moradora da Casa de Vidro do BBB22, foi revelada com exclusividade pela coluna LeoDias no dia 4 de janeiro de 2022. E, como fofoca mal contada mata fofoqueiro, resolvemos trazer mais informações sobre a musa fitness que é conhecida por seu temperamento nada fácil.

Natural de Limoeiro, Pernambuco, Larissa é conhecida no TikTok, onde posta vídeos de sua rotina diária. Segundo apuração da coluna, que ouviu pessoas próximas da candidata a sister, ela é barraqueira e não leva desaforo para casa. Larissa, aliás, já partiu para cima de vários homens que lhe tiraram do sério no dia a dia.

Candidata a participar do BBB 22, a pernambucana Larissa Tomásia, de 25 anos, é da cidade de Limoeiro. Ela trabalha como influencer digital e possui mais de 300 mil seguidores no Instagram Reprodução/Instagram

A jovem revelou que gosta de procedimentos estéticos e tem prótese de 350 ml de silicone nos seios, além de faceta nos dentes e botox no rosto Reprodução/Instagram

Larissa adora praticar exercícios físicos. Ela disse que frequenta diariamente a academia às 5h da manhã e é apaixonada por Muay ThaiReprodução/Instagram

A confinada cursou direito, administração e designer de modas, mas trancou a matrícula dos três antes da graduação. Com o prêmio, pretende concluir os estudos e virar empresáriaReprodução/Instagram

Sucesso nas redes sociais, a influencer já recebeu proposta de R$ 1 mil por uma foto dos pés Reprodução/Instagram

Natural de Curitiba, Gustavo Marsengo tem 31 anos, é formado em Direito e trabalhou durante oito anos no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná Reprodução/Instagram

Com quase dois metros de altura, ele trabalhou como modelo na adolescência e também foi jogador de vôlei Reprodução/Instagram

“Vão me pintar de ‘hétero top’, tenho certeza. Sou hétero e me considero top. Quero falar que ser ‘hétero top’ não há nada de errado”, declarou em entrevistaReprodução/Instagram

Após ser demitido na pandemia, ele virou empreendedor e montou sociedade no ramo gastronômico Reprodução/Instagram

Por falar em treta, a pernambucana armou o maior barraco com toda a família quando descobriu que esta coluna havia publicado o nome dela como uma das pipocas do reality show da Globo. Irritada, Larissa questionou a todos de sua casa para tentar descobrir quem havia feito a fofoca sobre a sua aprovação nas entrevistas do BBB. Hoje, citou o nome deste colunista nos minutos iniciais da participação no reality da TV Globo.

Desde o ano de 2019, a integrante da Casa de Vidro trabalha como assessora parlamentar do deputado Gustavo Gouveia na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), porém ao que tudo indica, a tiktoker não entrará nem um pouco comedida na atração e, ao contrário de como agem os deputados brasileiros, a musa tem tudo para não fazer pose dentro da casa mais vigiada do Brasil.

