Belarus diz que país foi atingido por míssil lançado da Ucrânia

O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, acusou nesta terça-feira (15) a Ucrânia de lançar um míssil contra o território do país que lidera.

De acordo com o chefe de Estado, que é um dos principais aliados do presidente da Rússia, Vladimir Putin, as forças armadas ucranianas lançaram um míssil do tipo Tochka-U. O projétil foi derrubado pelas tropas bielorrussas na região de Pripiat, na fronteira entre com o território ucraniano.

– Adverti que seremos empurrados para essa operação, para essa guerra – afirmou Lukashenko.

O presidente bielorrusso garantiu que a circunstância já havia sido provada “apenas dois dias atrás, com outro lançamento durante a noite de um míssil Tochka-U, e foi um ataque contra o território”.

Lukashenko, além disso, falou sobre as sanções aprovadas pelo Ocidente contra a Rússia, que também afetam Belarus. Ele garantiu ter confiança que os dois países adotarão um sistema de acordos internacionais para ajustar os pagamentos, indicou hoje a agência russa Sputnik.

– Temos suficiente inteligência e nossos especialistas, tanto no Banco Nacional, como no governo, para resolver esse problema. Estamos resolvendo – garantiu o chefe de Estado.

Lukashenko relembrou que Belarus recebe da Rússia 90% do que precisa para a indústria, e que o país vizinho é o principal consumidor dos produtos bielorrussos.

Fonte: *EFE

A informação foi veiculada pela agência russa de notícias Tass.