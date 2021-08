Belém abre 976 vagas na Educação. Saiba como participar!

As inscrições serão nos dias 4 e 5 de agosto. Salários podem chegar até R$ 4 .363,51

uase mil profissionais serão contratados pela Secretaria Municipal de Educação (Semec). No Edital 001/2021-PMB/SEMEC foi publicado pela Prefeitura de Belém, nesta terça-feira (03), o Processo Seletivo Simplificado (PSS). Na página 7 do Diário Oficial do Município (DOM), contam as informações para contratação de 976 profissionais, dos quais 818 para contratação imediata e 158 para cadastro de reserva.

As vagas são para funções de níveis fundamental, médio, superior, incluindo o Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação (Semec).

Os vencimentos variam de R$ 1.679,51 a R$ 4 .363,51.

Os interessados no certame devem se inscrever no site, nos dias 4 e 5 de agosto, observando as exigências do edital. O resultado final do PSS sairá no dia 2 de setembro também pelo site.

A diretora geral da Semec, professora Araceli Lemos, informa: “A realização deste PSS se justifica pela necessidade de estruturar as nossas unidades para receber a aulas presenciais”.

Araceli adianta que está previsto para os próximos dias o anúncio da data da realização da prova do Concurso Público 002/2020-PMB/SEMEC, que foi suspenso pela gestão anterior por tempo indeterminação em virtude da pandemia de covid-19.

DOL, com informações da Agência Belém