Belém abre programação pelo Dia Internacional dos Povos Indígenas celebrado nesta terça-feira

Nesta terça-feira (9) inicia a Semana do Mairí dos Povos, promovido pela Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Coordenadoria Antiracista (Coant), em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente (Semma).

A programação ocorrerá nos dias 9, 10, 11, 12 e 13 de agosto, onde são realizadas na capital paraense, palestras, rodas de conversas, intervenções culturais, oficinas e uma ecofeira, com a participação de líderes, ativistas e artistas indígenas.

O evento é aberto ao público geral e conta com palestras sobre diversas temáticas pertinentes á resistência e identidade indígena, como sua relação com o território urbano e sua luta por direitos, além de suas produções artísticas e culturais, com a recitação de poemas e mostra de cinema indígena.

A programação tem como objetivo ressaltara importância do dia 9 de agosto, em que é comemorado o Dia Internacional dos Povos Indígenas, estabelecido em 1995 pela Organização das Nações Unidas (ONU),para afirmar e reconhecer a historia e a luta de povos indígenas do mundo inteiro.

Confira a programação da Semana do Mairí dos Povos Indígenas:

Terça-feira, 9 de agosto

Local: Memorial dos Povos Indígenas, no Ver-o-Rio

17h – Interferência Poética – Recitação de poemas

19h – Palestra: AIC – Arte Indígena Contemporânea para segurar o céu.

Quarta-feira, 10 de agosto

Local: Auditório do Ministério Público do Estado

9h às 16h – Palestras.

Quinta-feira, 11 de agosto

Local: Auditório do Ministério Público do Estado

15h às 17h – Mesa-redonda: “Guerreiros (as) digitais: Comunicação visual indígena”.

Sexta-feira, 12 de agosto

Local: Auditório do Ministério Público do Estado

14h às 18h – Mesa-redonda e palestras.

Local: Memorial dos Povos Indígenas, no Ver-o-Rio

16h às 20h – Ecofeira do artesanato indígena

19h às 21h – Mostra de cinema indígena.

Sábado, 13 de agosto

Local: Memorial dos Povos Indígenas, no Ver-o-Rio

8h – Oficina: Jogos lúdicos e narrativas originárias: diálogos para o fortalecimento da identidade amazônica

9h – Apresentação cultural povo Warao

16h às 20h – Ecofeira do artesanato indígena.

