Belém ainda terá grandes volumes de chuvas

[Apesar de a capital do Pará estar numa fase de inverno atípico, com baixos índices pluviométricos, ainda vai chover muito na cidade de Belém e Zona Metropolitana, que compreende os municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara do Pará, Barcarena, Castanhal, Santa Isabel do Pará e Santo Antônio do Tauá. A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia no Pará, José Raimundo.



Segundo os últimos dados até o último final de semana, havia caído em Belém apenas 50% de chuvas do que foi registrado no mesmo período do ano passado.



As informações dão conta que se trata de um período sazonal, no entanto, alguns ambientalistas aventuram dizer que as chuvas em menor escala decorrem das agressões ambientais na região Amazônica, o que tem alterado todo o ecossistema e, por consequência, diminuído os índices pluviométricos que, no entanto, devem aumentar com a chegada das grandes marés deste mês.

Nazaré Sarmento/Ronabar