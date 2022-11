Belém ainda vai experimentar fortes chuvas até a terça, mas não é inverno

Uma frente fria que se deslocou no leste brasileiro e que desviou para o Atlântico Leste, já na altura do Espírito Santo e da Bahia, provocou o levantamento de ar frio para a região do Pará, especialmente no nordeste do Estado e Grande Belém. Este é o motivo das fortes chuvas que castigam a cidade desde ontem, quinta-feira, provocando alagamentos por toda parte e engarrafamento no já conturbado trânsito da capital paraense. A informação foi prestada à reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ pelo competente meteorologista José Raimundo Abreu, coordenador do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)/2º Distrito de Meteorologia de Belém.

Segundo o especialista, essas chuvas ainda não representam a chegada do inverno amazônico no Estado do Pará e, muito menos, a Belém, onde a população ainda vai experimentar altas temperaturas e dias de sol abrasador. Zé Raimundo, como também é conhecido, afirma que Belém teve temperatura máxima de 27º na manhã desta sexta-feira, 04, diferente dos demais dias, quando chegou até a 35º. No entanto, reforçou ser um momento passageiro e que o tempo vai suspender no domingo, porém, nesse sábado ainda haverá tempo fechado. As chuvas podem retornar na terça-feira próxima.

Zé Raimundo também esclarece que o mês de novembro deve ter cerca de 40% de chuvas acima da média e que já caiu cerca de 70% do que era previsto para este mês somente nesses dois dias.

Imagem: Nazaré Sarmento