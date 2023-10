Belém, Ananindeua e Marituba recebem ações com diversos serviços da Equatorial Pará

Clientes podem ter acesso a cadastro na Tarifa Social, negociação de débitos e troca de lâmpadas. Em Marituba haverá sorteio de 50 geladeiras novas e inscrições para o curso Geração de Renda.

De 9 a 13 de outubro, a Equatorial Pará realiza, em Marituba, o projeto “E+ Caravana”, que, além dos serviços tradicionais oferecidos à população como cadastro na Tarifa Social, negociação de débitos e troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes pelas de led, terá, também, o sorteio de 50 geladeiras novas e inscrições para o curso geração de renda. A iniciativa ocorre na Praça Matriz, no centro da cidade, das 8h às 12h e das 14h às 17h30, exceto no dia 12, que será feriado e no dia 13, que o horário será das 8h às 12h.

Para participar do sorteio da troca de geladeiras, os interessados devem estar cadastrados no benefício da Tarifa Social Baixa Renda e fazer inscrição no local da ação. Os clientes devem apresentar documentos pessoais (RG e CPF) e uma conta de energia em nome próprio. Vale destacar que os interessados precisam possuir uma geladeira velha, em funcionamento, para a troca.

O sorteio das geladeiras vai ocorrer no dia 13 de outubro, às 18h, na Praça Matriz. Os cadastrados devem comparecer com a sua conta de energia em mãos, pois o sorteio será pelo número da conta contrato disponível na fatura. A entrega dos 50 refrigeradores novos, para os contemplados, será no sábado, 14.

Os interessados no curso Geração de Renda devem fazer inscrição no lugar da ação ou pelo link (https://tinyurl.com/4y8r3euj). Após este momento inicial, haverá o processo de seleção dos alunos para definir as 30 vagas em cada turma. Será feito um diagnóstico que levará em consideração alguns critérios como por exemplo ser maior de 18 anos, não possuir CNPJ, não ser cadastrado como microempreendedor individual e ter disponibilidade de 4 horas diárias para frequentar presencialmente as aulas do curso.

A iniciativa, do Programa de Eficiência Energética da distribuidora de energia, em parceria com o Sebrae, tem o objetivo de formalizar e capacitar microempreendedores em um curso rápido de cinco dias, com temas de interesse para quem deseja estruturar e potencializar os resultados do próprio negócio.

E+ Comunidade

Outras cidades do estado irão receber, nesta semana, o mutirão de serviços da distribuidora de energia através do “E+ Comunidade”. Em Ananindeua, no bairro Centro, a programação ocorre nos dias 10 e 11 de outubro, das 8h30 às 14h. Na capital paraense, no bairro do Parque Verde, a ação será de 9 a 11 de outubro, das 8h30 às 16h. No bairro Curió Utinga, a iniciativa inicia no dia 9 e segue até 13 de outubro, das 8h30 às 12h, exceto dia 12 que será feriado. Neste último, além dos tradicionais serviços haverá, também, inscrição para o curso de Geração de Renda.

Tarifa Social

O mutirão de cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica é um benefício do governo federal que concede até 65% de desconto na conta de luz. Para fazer a inscrição é necessário ter comprovação de renda de até meio salário mínimo por membro familiar e estar inscrito no CadÚnico, com o número atualizado do NIS ou BPC, além de apresentar documentos pessoais como RG, CPF e uma conta de energia do titular.

Negociação de débitos

Cada cliente terá o seu caso analisado individualmente. Podem participar do mutirão de negociação os clientes com pelo menos três faturas em atraso, além dos consumidores que tenham parcelamento junto à distribuidora. É necessário levar o documento de identificação com foto e os números de RG e CPF e as faturas a negociar.

Troca de lâmpadas

Para incentivar o consumo eficiente e sustentável de energia, a distribuidora oferece o serviço de troca de até cinco lâmpadas incandescentes e fluorescentes por modelos de led, que são mais eficientes e proporcionam uma economia de até 80% na conta. Para fazer a troca, o cliente deve estar em dia com as faturas de energia e comparecer ao local com RG, CPF e a conta de energia.

Serviços:

E+ Caravana – Marituba (Centro)

Onde: Praça Matriz

Quando: 9 a 13 de outubro

Hora: das 8h às 12h e das 14h às 17h30 (Exceto dia 13 que será de 8h às 12h)

(Exceto dia 12.10 que será feriado)

E+ Comunidade – Ananindeua (Centro)

Onde: Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (rua Cláudio Sanders, Nº 102)

Quando: 10 e 11 de outubro

Hora: das 8h30 às 14h

E+ Comunidade – Belém (Parque Verde)

Onde: Central do Cadastro Único (avenida Augusto Montenegro, ao lado do condomínio cidade jardim II)

Quando: 9 a 11 de outubro

Hora: das 8h30 às 16h

E+ Comunidade – Belém (Curió-Utinga)

Onde: Centro Comunitário das Castanheiras (passagem Alberto Engelhard)

Quando:9 a 13 de outubro

Hora: das 8h30 às 12h (Exceto dia 12.10 que será feriado)

Foto: Diivulgação