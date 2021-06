Belém antecipa vacinação contra Covid-19 para imunizar todos com 50 anos ou mais até sexta, 18

Anúncio foi feito pelo prefeito Edmilson Rodrigues.

Belém retoma vacinação de pessoas com doenças pré-existentes

A Secretaria Municipal de Belém alterou o calendário de vacinação contra Covid-19 para pessoas sem comorbidades, por faixa etária, nesta semana. Nesta terça, serão vacinadas pessoas nascidos em 1964, 1965, 1966 e 1967. A aplicação é das 9h às 17h.

O anúncio de alterações foi feito pelo prefeito Edmilson Rodrigues (Psol) no fim da tarde. “Em vez de vacinar as pessoas com 50 anos ou mais até dia 26, vamos vacinar até dia 18, portanto até a próxima sexta-feira todos os cidadãos de Belém com 50 anos ou mais estarão vacinados, e na semana que vem alcançaremos até os 40 anos de idade”, afirmou.

O calendário para as outras faixas etárias ainda não foi divulgado. Mas segundo Cláudio Salgado, diretor de Vigilância à Saúde da Secretaria de Saúde Municipal (Sesma), a recomendação é ficar atento às possíveis alterações para adiantar o andamento da vacinação na capital.

“Temos capacidade de abrir mais pontos, inclusive estamos conversando com vários parceiros sobre isso, e chegar a 30 mil doses por dia. Se tivermos vacina, certamente iremos alterar esse calendário e adiantar algumas das vacinações”, informou.

O diretor disse, ainda, que trabalhadores da educação dos ensinos médio e superior devem ser vacinados até o fim da semana. E na quarta, será completada a vacinação de idosos que precisam fazer a segunda dose da vacina AstraZeneca, totalizando mais 23 mil pessoas imunizadas.

Salgado também antecipou que os motoristas e cobradores do transporte público devem ser imunizados esta semana e outros grupos que ainda não foram totalmente imunizados, como os portuários, profissionais da saúde e nos conselhos, chegando a 200 mil doses aplicadas em duas semanas.

Belém já aplicou, até esta segunda, 605.300 doses, sendo 398.520 na primeira dose e 206.780 na segunda dose.

Fonte: g1.globo.com