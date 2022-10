Belém anuncia II Jornada de Gratidão aos Povos Negros durante evento em Portugal

Reunindo 48 municípios ou regiões de Portugal, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Moçambique, Timor Leste e Macau (região da China) foi realizada no último dia 27, em Lisboa, a XXXVIII Assembleia Geral da União das Cidades Capitais da Língua Portuguesa, consolidando a UCCLA como um importante espaço de articulação dos governos locais de quatro continentes. O Brasil foi representado por Belém e Fortaleza.

Durante a Assembleia foi aprovado o Programa de Atividades de 2023, com ênfase na cooperação contra a pobreza e as mudanças climáticas e na construção de um mundo sustentável. Também houve a eleição da nova diretoria da União, ficando Maputo (capital de Moçambique) com a presidência e Belém com a vice-presidência, além disso foi definido que a próxima Assembleia, em 2003, terá como sede a cidade de Fortaleza, de acordo com o critério de rotatividade dos continentes proposto por Belém.

Representante de Belém na Assembleia, o coordenador de Relações Internacionais da Prefeitura, Luiz Arnaldo Campos apresentou a II Jornada de Gratidão aos Povos Negros, iniciativa conjunta da Prefeitura, Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade do Estado do Pará (Uepa) e o Centro de Defesa do Negro do Pará (Cedenpa), que será realizada de 27 a 29 de novembro, na capital paraense, ocasião em que serão assinados os tratados de irmandade entre Belém e três cidades africanas: Tarrafal e São Domingos, em Cabo Verde e Cachéu, na Guiné Bissau.

“A II Jornada foi vivamente aplaudida, como um exemplo prático de cooperação e solidariedade. Sendo destacado também que ao ter como uma das suas palestras, o pensamento de Amílcar Cabral, a II Jornada antecipa uma das metas da UCCLA para 2023 que é exatamente a comemoração do centenário do líder da libertação de Guiné Cabo verde da dominação portuguesa”, relata Luiz Arnaldo Campos, que foi enviado pelo prefeito Edmilson Rodrigues à Assembleia da UCCLA como parte do esforço de Belém de cultivar e fortalecer os laços de solidariedade internacionais.

A XXXVIII Assembleia Geral da UCCLA foi também um espaço para encontros bilaterais, que abrem caminhos para futuras cooperações. Desses contatos o mais promissor para Belém foi com o governo municipal de Oeiras, em Portugal, atualmente uma cidade onde se concentra um dos mais importantes polos digitais da Europa.

Texto: Prefeitura Municipal de Belém

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação/UCCLA