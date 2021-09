Belém aplica dose de reforço contra Covid-19 em idosos nascidos em 1933

Nesta quinta-feira (23) são convocados idosos nascidos até 1933. Já na sexta-feira (24), será a vez dos nascidos de 1934 a 1937. Expectativa é que 15 mil idosos sejam imunizados nesta fase.

A Prefeitura de Belém inicia nesta quinta-feira (23) o reforço do esquema vacinal de idosos, com a aplicação da 3ª dose da Pfizer. Os primeiros a serem imunizados serão os idosos nascidos até 1933, que devem comparecer aos postos de vacinação nesta quinta. Já na sexta-feira (24), será a vez dos nascidos entre os anos de 1934 e 1937.

A campanha vai ocorrer em 24 pontos de vacinação distribuídos nos bairros de Belém e nos distritos, com atendimento das 9h às 17h. A expectativa é vacinar, nos dois dias, 15 mil idosos.

A Sesma explica que o reforço vacinal seguirá a orientação do Ministério da Saúde, que recomenda a aplicação do imunizante da Pfizer. Portanto, os idosos que tomaram a Coronavac ou a Astrazeneca na 1ª e na 2ª dose, receberão a Pfizer nesta terceira dose.

A secretaria informa, ainda, que o modelo drive-thru não poderá ser utilizado nesta fase, por conta das condições exigidas para armazenamento e aplicação do imunizante da Pfizer, que precisa de refrigeração. Por isso, a quantidade de idosos convocados foi reduzida.

Cerca de 70 mil idosos com 70 anos ou mais estão aptos a receber a 3° dose, em Belém, afirma a Sesma. Nesta primeira chamada serão convocados cerca de 15 mil, divididos da seguinte forma: 7 mil nesta quinta-feira e 8 mil na sexta.

Orientações

A Sesma alerta que não há necessidade de chegar com muita antecedência nos pontos de vacinação, já que os portões serão abertos apenas às 9h. De acordo com a Secretaria, há vacina suficiente para que todos sejam imunizados no período destinado à vacinação.

Com relação aos acamados, eles receberão a vacina em casa, por meio de cadastro no site Belém Vacinada. Quem já fez o cadastro, não precisará fazer um novo. A Sesma informou que já dispõe do endereço e contato desses idosos e que a equipe de vacinação em casa entrará em contato para agendar a 3° dose.

Já para aqueles idosos que se dirigiram a um ponto de vacinação para tomar a 1° e 2° dose e agora se encontram acamados, ou acamados que tomaram a 1° e 2° em outra cidade, precisarão fazer o cadastro no site Belém Vacinada para solicitar a aplicação da 3° dose em casa.

FONTE G1