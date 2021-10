Belém avança na cobertura vacinal no Dia D da campanha para crianças e adolescentes

“A vacina é importante para evitar doenças. É responsabilidade, é amor, é mostrar que estamos ao lado da ciência, que está sempre descobrindo curas e formas de nos prevenirmos”. O depoimento da agente comunitária de saúde Indira Silva, 41 anos, resume o sentimento que predominou neste sábado, 16, no Dia D da Campanha de Multivacinação, que ocorreu em todo o país. Em Belém, a prefeitura abriu 11 postos para receber crianças e adolescentes de até 15 anos aptos a receber 18 tipos de vacina.

Moradora da Pedreira, Indira levou a filha dela, Yuli, de 12 anos, à Unidade Municipal de Saúde (UMS) de Fátima, onde a procura foi grande durante toda a manhã. “Ela veio tomar a vacina contra tétano. Fiquei sabendo da campanha pelas redes sociais da prefeitura. Não podia perder essa oportunidade de garantir mais uma proteção para ela”, disse.

Oportunidade – Para a servidora pública Paula Gomes, 37 anos, o Dia D foi a chance de imunizar o filho Eduardo, de 8 meses, contra o sarampo. “Ele veio tomar a dose extra, que foi recomendada pela pediatra. Para mim esse dia é ideal, porque durante a semana não tenho tempo, em função do trabalho. “A vacina é um cuidado com os nossos, uma forma de demonstrar nosso amor por eles”, assinalou.

A dona de casa Isabel Miranda, 33 anos, moradora do Marco, levou as filhas Sofia, 3 anos, e Ângela, 10 anos, para colocar em dias o cartão de vacinação das duas. “Soube da campanha pela internet. Vacinar os filhos é um ato de cuidado, de amor”, frisou. “Para nós, que nos ocupamos durante a semana, esse dia foi a oportunidade de trazer as crianças”, continuou.

O mesmo pensa a estudante de Educação Física Renata Freitas, 23 anos, que foi atualizar as vacinas da filha, Ana Luíza, de 2 anos. “Soube de hoje em um post no Instagram da Sesma. É muito importante garantir as vacinas, pois ela depende exclusivamente de mim. E ainda bem que o posto abriu hoje, pois trabalho e estudo durante a semana. Fiquei feliz pela oportunidade e satisfeita pelo atendimento”, avaliou.

Campanha segue até dia 29 – O Dia D da Campanha de Multivacinação ocorreu em todo o país, tendo como público menores de 15 anos. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) colocou as vacinas à disposição da população em 11 unidades de saúde, na capital e distritos.

Iniciada no dia 4 de outubro, a campanha segue até o fim deste mês. Quem não se vacinou neste sábado pode procurar qualquer uma das mais de 50 unidades de saúde do município, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 17h. A meta da Sesma é vacinar cerca de cinco mil crianças e adolescentes.

As vacinas que estão disponíveis na campanha de multivacinação são:

– Para crianças de até 7 anos: BCG, hepatite B, penta, pólio (inativada e oral), rotavírus, pneumocócica 10-valente, meningocócica C, febre amarela, tríplice viral, tetra viral, DTP, hepatite A e varicela;

– Para crianças a partir dos 7 anos: hepatite B, febre amarela, tríplice viral, difteria e tétano, meningocócica ACWY, HPV quadrivalente, varicela e dTpa.

Texto: Luiz Carlos Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: Edielson Shinohara