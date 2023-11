Belém avança na transparência pública e conquista medalha de prata

Belém foi premiada com a medalha de prata no Radar Nacional de Transparência Pública de 2023. A capital paraense obteve um índice de 78,99% de transparência pública, bem acima da média nacional de 59,57%. A avaliação foi realizada pelos Tribunais de Contas, com o apoio de controladores internos.

“Isso demonstra os avanços que a Prefeitura de Belém tem alcançado com relação à transparência pública na gestão do prefeito Edmilson Rodrigues. E isso é importante para a fiscalização da origem e da aplicação dos recursos público e para o efetivo controle social, que é o que a gente pretende, fazer com que a transparência seja um instrumento de participação e de controle social da população na gestão pública”, avalia o secretário Municipal de Controle, Integridade e Transparência, Luiz Araújo.

O índice é calculado a partir da avaliação dos portais institucionais dos órgãos públicos brasileiros, considerando o cumprimento dos critérios de transparência estabelecidos na Lei de Acesso à Informação (LAI). A LAI obriga os órgãos públicos a disponibilizar informações sobre suas atividades a qualquer pessoa.

O cálculo do índice de transparência pública leva em consideração, entre outros critérios, a divulgação de dados de receita, despesa, folha de pagamento, diárias, licitações, contratos, etc.

A atual gestão municipal tem trabalhado para aumentar a transparência pública, por meio da Secretaria Municipal de Controle, Integridade e Transparência (Secont). A Secont oferece instrumentos de participação e controle social à população, como o Portal da Transparência, uma ferramenta importante de acompanhamento da gestão. A prefeitura também tem feito material de divulgação dirigido à população, incentivando a sociedade a participar da gestão e a fiscalizar os seus recursos públicos.

Belém tem melhorado seu desempenho nas avaliações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM-PA), que realiza uma avaliação anual dos portais de transparência. Em março e junho de 2023, o Tribunal divulgou os resultados das rodadas de avaliação do Portal da Transparência de Belém.

O resultado final dessa avaliação deve sair no ano que vem e, segundo o secretário Luiz Araújo, “sintetiza esse avanço, essa evolução que a Prefeitura na atual gestão tem conseguido com relação ao trabalho da transparência pública, com o objetivo de promover a participação e o controle social da gestão”.

Foto: Arquivo Comus – Nelson Neves