Belém avança no combate à poliomielite com mais um dia D de vacinação

“Foi rápido, nem doeu. A tia me disse que agora estou protegida”. Assim Ágatha Cabral, 3 anos, resumiu o momento em que tomou a vacina contra a poliomielite, no dia D de vacinação promovido, neste sábado, 22, pela Prefeitura de Belém. A avó da menina, a cuidadora de idosos Marilene Cabral, 52, abriu um sorriso ao ver a neta imunizada contra a paralisia infantil.

“Aproveitei o sábado e trouxe a Ágatha para tomar a vacina. É muito importante garantir a imunização contra a poliomielite. Apesar de essa doença estar erradicada no Brasil, não gosto de correr riscos. A vacina é segura e de graça. Não tem por que não tomar”, afirmou Marilene, que procurou pelo atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Guamá.

Prevenção – Quem tem o mesmo pensamento é a empregada doméstica Elizabeth Pacheco, 38 anos, que levou a sobrinha Valentina de Sousa, 4 anos, para tomar a vacina contra a poliomielite.

“Li notícias de que essa doença está voltando, depois de muitos anos, por causa da queda nos números da vacinação. Isso é uma coisa que a gente deve levar a sério”, frisou.

O menino Arthur, de 4 anos, foi com a mãe, a dona de casa Caroline Barros, 37 anos, à UBS Guamá pronto para tomar a gotinha. Mas antes ele parou no espaço que a equipe de Educação em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) montou, no pátio da unidade. “Ele viu o Zé Gotinha, as brincadeiras e os bombons e ficou logo aqui. Adorei essa recepção”, disse Caroline.

Os filhos da personal bronze Adriane de Oliveira, 34 anos, também se divertiram no playground da saúde. De quebra, aprenderam mais sobre a importância de se vacinar regularmente.

“O André tem 3 anos e a Olga, 4, e para mim é um ato de amor trazê-los para se vacinar. Eu jamais deixarei de garantir a saúde dos meus filhos, e a prevenção é o começo desse cuidado”, definiu.

Conscientização – O diretor de Vigilância à Saúde da Sesma, Adriano Furtado, lembrou que o dia D é mais um esforço do município de Belém para avançar na cobertura vacinal contra a poliomielite.

Do total de 66,5 mil crianças, que devem ser imunizadas na faixa etária de 2 meses até 5 anos de idade, apenas 31% já tomaram as doses necessárias.

“Estamos chamando, mais uma vez, a população para que traga suas crianças às salas de vacinação. A poliomielite é uma doença grave e letal. A única forma de mantê-la longe das nossas vidas é com a vacina. Lembrando que, depois de hoje, o atendimento continua, de maneira rotineira, nas Unidades de Saúde”, assinalou.

Cerca de 540 profissionais de saúde participaram do dia D contra a poliomielite em Belém, que teve a parceria do governo do Estado. A Sesma abriu 32 salas de vacinação – incluindo UBS e faculdades – para atender a população, no horário de 8h ao meio-dia.

O atendimento volta na próxima terça-feira, 25, em toda a rede municipal e nos pontos parceiros, como hospitais militares e faculdades.

Texto: Luiz Carlos Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom Sesma