Belém chega aos 407 anos de fundação com a magia que encanta a todos

A peerinidade de Belém do Pará tem 407 anos. A perenidade de A PROVÍNCIA DO PARÁ, 146 anos. Ao longo de sua existência, este jornal vem acompanhando o desenvolvimento econômico, político, social e religioso da cidade de Belém do Pará, a chamada Metrópole da Amazônia ou Cidade das Mangueiras; mangueiras indianas trazidas pelo jornalista, senador e intendente de Belém Antônio Lemos, um dos nomes fortes na fundação deste jornal que hoje existe nas plataformas On-line, Digital e impressa em edições especiais, acompanhando a modernidade dos tempos e em tempo real.

Belém vive em tempo real, com suas belezas, encantos, situações e convulsões de que se vê em toda grande cidade, principalmente aqueles que estão à frente de uma zona metropolitana. Até bem pouco tempo, somente Belém do Pará tinha essa denominação de metrópole. Hoje, divide com Santarém e, em breve, com Marabá, quem sabe…

Mas Belém, que tem muitos desafios a superar, se faz pujante com suas linhas d’água por toda parte, túneis de mangueiras como em lugar algum jamais se viu, com o Círio de Nazaré, a festa que num único dia reúne mais de dois milhões de romeiros, sendo a maior festa religiosa do Pará, do Brasil e do Ocidente, nas palavras do cardeal arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, ex-Arcebispo Metropolitano de Belém.

E tem muito mais. Aqui, a cultura é farta. Belém tem tacacá, açaí, pato-no-tucupi, maniçoba, açaí-com-peixe frito; Ver-o-Peso com suas ervas e banhos para todo tipo de coisa, de mandinga, de remédios oriundos de conhecimentos populares antigos, quiçá, desde antes desses 407 anos atrás. Belém tem carimbó, cirimbó, brega, bolero, guitarradas e muita música ao som caliente caribenho de Mosqueiro, Icoaraci, Outeiro, Cotijuba, Combu e tantas outras ilhas que a cercam. Belém tem festas populares, desde o Ano-Novo, carnaval, São João Na Roça, Férias de Julho, Círio e Natal que deixam o comércio com aquele jeito, gosto, cheiro e clima pitorescos só experimentados nesta parte do Brasil… Uma magia sem igual.

Antônio Lemos, o jornalista que fundou este jornal, pensava além de seu tempo; pensava na perenidade de sua obra, e investiu em Belém como em A PROVÍNCIA DO PARÁ, que faz parte da história desta cidade até chegar ao casal empresários Carlos e Aline Santos, tendo passado também por Assis Chatteaubriand, Milton Trindade, Roberto Jares Martins, Arthêmio Guimarães, Gengis Freire e Miguel Barlete Arraes, o popular Miguel Barulho. O jornal seguiu seu curso, e neste curso, margeia Belém do Pará, como o Pará, o Brasil e o Mundo, uma perenidade que só tem a encher de orgulho aos que o fazem vendo esta cidade de contrastes, de problemas, ostentar maravilhosos prédios que a ornamentam em sua história arquitetônica; com igrejas feitas por gente do quilate de Antonio José Landi; de Antônio Lemos que a transformou na Francesinha Brasileira ou do Norte…

É a Belém do Ver-o-Peso com suas canoas cheias de frutos, miriti e peixe; dos arranha-céus mais modernos com torres de até 40 andares; do Manoel Pinto da Silva, da Basílica Santuário, Sant’Ana, Mercês, Catedral e Pombos; da Estação das Docas que enche de orgulho o belenense que recebe amigos vindos de outros rincões; de Portal da Amazônia, Porto Futuro, Museu Paraense Emílio Goeldi, Jardim Botânico Bosque Rodrigues Alves, Parque Ambiental do Utinga, Mangal das Garças, Ver-o-Rio, Casa das 11 Janelas, Forte do Presépio e uma infinidade de outros pontos turísticos; dos túneis e elevados, complexos viários e viadutos; da água de coco na orla de Icoaraci; de carimbó, festa e alegria com cheiros de frutas e peixes no Veropa. É Belém! Viva Belém! Parabéns Belém! Parabéns, povo belenense!

