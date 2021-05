Belém começa a sentir a nova estação

O diretor do Instituto de Meteorologia, José Raimundo, bateu o martelo ontem: acabou o inverno amazônico e começou o verão.



Segundo Zé Raimundo, apesar dessa mudança, a cidade ainda terá muita chuva esparça, assim como na Zona metropolitana e vários pontos do Pará. Isso decorre do fato de esta parte da Amazônia não ter estações climáticas definidas, mas sim uma estação que chove mais, chamada de inverno, e outra que chove menos, chamada verão, com temperaturas mais elevadas. Todavia, o clima amazônico, especialmente de Belém, é sempre mais quente, com temperaturas variando de 24°C a 33°C, disse o meteorologista.



Com efeito, Belém já está vivenciando o verão. Se no inverno choveu pouco e houve muito calor, no verão as temperaturas ficarão bem elevadas, podendo chegar a 33°C com sensação térmica de 40°C.

Muda tudo, a moda e os imentos. Aumentam as vendas de rulas mais leves e ousadas, as sandálias, meias brancas, assim como crescem as vendas de frutas cítricas, e o consumo de água de coco e sorvetes com os sabores do Pará.



De acordo com os especialistas, nesta fase, é bom usar roupas mais e manter o corpo bem hidratado com líquidos, eslecialmente água e sucos, pois o cor será imenso inclusive sob a sombra das árvores.