Belém começa contar com novos locais de testagem para covid-19

A partir desta sexta-feira (8) novos locais de testagem para a covid-19 está disponível para a população. A Prefeitura Municipal de Saúde de Belém (Sesma) readequou a estratégia de testagem para a população contra a covid-19.

Os testes estarão disponíveis nas oito Unidades Básicas de Saúde (UBS) que funciona 24h e em cinco Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs).

O plano de readequação foi necessário diante do aumento da procura pelos testes na rede municipal. Muitos profissionais testaram positivo para covid, o que ocasionou o afastamento do trabalho e a limitação de pessoal nas unidades. Outros estão no período regulamentar de férias.

É importante esclarecer, que, só deve procurar as UBS e UPAs quem estiver com sintomas gripais há, pelo menos, três dias. A oferta gratuita do teste rápido é uma das estratégias do município de prevenção e combate à doença.

Confira os locais para fazer o teste

UBS

Outeiro (Rua Manoel Barata, 2373-2397)

Cotijuba (Rua Manoel Barata, s/n)

Jurunas (Rua Fernando Guilhon, s/n, entre passagem Jacob e travessa Monte Alegre)

Bengui (Rua Benfica, esquina com passagem São Pedro)

Carananduba (Praça do Carananduba, s/n, entre avenida Beira-Mar e rua Santo Antônio, Mosqueiro)

Baía do Sol (Avenida Beira-Mar, s/n, próximo ao mercado, Mosqueiro)

Icoaraci (Rua Manoel Barata, 840, entre travessas Itaboraí e São Roque)

Tapanã (Rua São Clemente, s/n)

UPAs

Sacramenta (Avenida Doutor Freitas, 860)

Jurunas (Passagem Esperança, 63)

Marambaia (Rua Maravalho Belo, s/n)

Terra Firme (Avenida Perimetral, s/n)

Icoaraci (Rua Paraíso, s/n).

Foto: Joyce Ferreira / Ag.Belém