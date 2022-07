Belém começa  vacinar com a 4ª dose contra a covid-19 para pessoas com 30 anos

Na próxima semana, Belém começa a vacinar o público com idade a partir de 30 anos com a quarta dose da vacina contra a covid-19, poderão tomar a dose, aqueles que tenham tomado a terceira há, pelo menos quatro meses.

O atendimento será de segurança a sexta-feira, das 8h ás 17h, nas UBS, e de segunda-feira, das 9h ás 19h, nos ttres hospitais das Forças Armadas (Aeronáutica, naval e do Exército) e nos shopping centers Pátio Belém e Parque. Nos fins de semana de julho, a vacinação é suspensa.

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), comunica, que na capital paraense, a primeira dose está disponível para todos a partir de 3 anos de idade.

A segunda dose da vacina contra a covid-19 esta disponível para todas as pessoas a partir de 5 anos de idade. O primeiro reforço (terceira dose) pode ser aplicado em todos a partir de 12 anos, que foram vacinados com a segunda dose há, pelo menos, quatro meses.

A exceção é no caso dos imunocomprometidos com idade entre 12 anos a 17 anos, que podem usar o intervalo de oito semanas após a segunda dose. Para este grupo a indicação é exclusivamente a vacina Pfizer. As pessoas com este perfil devem apresentar cópia e do laudo ou atestado ou receita médica que comprove alto grau de imunossupressão.

Os documentos necessários para a vacinação são RG, CPF ou cartão SUS. Quando for o caso, deve-se apresentar documento comprobatório da profissão, comprovante de imunossupressão (laudo, atestado ou outro) e da gravidez (ou puerpério) e o cartão e vacinação com as doses recebidas anteriormente.

