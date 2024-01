Belém comemora 408 anos com shows gratuitos no Mangueirão nesta quinta-feira (11)

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), promove um grande show com Manu Bahtidão, Thiago Costa, MC Dourado e aparelhagem Carabao, na véspera do aniversário da capital paraense, nesta quinta-feira (11).

A programação ocorrerá no estacionamento do Estádio Olímpico do Pará – Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, a partir das 19h. O anuncio da atração foi realizado pelo Governador do Estado Helder Barbalho em suas redes sociais na última semana.

A cantora Manu Bahtidão é natural de Alagoas, mas foi no Pará que ela decidiu fortalecer sua carreira, cantando grandes ritmos característicos da cultura paraense, como o Calypso, o brega, o tecnobrega e o tecnomelody, este último, a sua principal aposta. Ano passado a cantora emplacou sua música em parceria com a cantora Simone Mendes no primeiro lugar das plataformas de streamings. Apenas em uma delas, “Daqui pra Frente”, acumula quase 89 milhões de reproduções.

Outra figura importante do cenário musical do tecnobrega paraense, é o MC Dourado, tem no seu repertorio hits como “Faz a Boquinha do Animal” em alusão à aparelhagem Crocodilo.

Já o cantor Thiago Costa, que possui uma carreira consolidada na capital paraense, vai cantar diversos sucessos do sertanejo e também músicas autorais.

E por fim, o gigante e atual fenômeno das aparelhagens, Carabao, traz as marcantes do brega, e promete agitar o público com as melhores canções.

Foto: Reprodução Redes Sociais