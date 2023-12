Belém comemora avanços no setor turístico em preparação à COP-30

A Prefeitura de Belém encerra 2023 com avanços nos preparativos da cidade para receber a Conferência das Partes da Organização das Nações Unidas (COP-30), em 2025. A Secretaria Municipal de Turismo (Belemtur), por exemplo, fecha o ano com uma expansão significativa na rede de Postos de Informações Turísticas (PITs) de Belém, tornando-se pontos estratégicos para receber e orientar os visitantes.

Os PITs permanentes, estrategicamente posicionados em locais-chave da cidade, oferecem informações essenciais sobre as atrações turísiticas da cidade. Além dos já existentes, novos postos foram inaugurados ao longo deste ano, como os do Mangal das Garças e no Terminal Rodoviário de Belém, proporcionando uma experiência mais abrangente aos turistas. O impacto positivo dessa iniciativa, vem garantindo aos visitantes acesso a informações precisas e detalhadas.

Qualificação para atendimento turístico com excelência

A administração municipal não poupou esforços para aprimorar o atendimento aos visitantes da capital paraense. Para isso, foram realizados Workshops de Excelência no Atendimento ao Público. Ao longo dos últimos três anos de gestão municipal, mais de 80 workshops foram realizados, capacitando mais de dois mil profissionais em diversas localidades.

A iniciativa alcançou trabalhadores que atuam tanto na área urbana, como na região das ilhas de Belém. Profissionais do Ver-o-Peso, da praça da República, do Ver-o-Rio, de bares, restaurantes e da Orla de Icoaraci foram alguns dos que aproveitaram a qualificação oferecida pela Prefeitura.

O empreendedor do ramo alimentício Sérgio Lobão foi uma das pessoas certificadas após participar de workshops. “Estou muito feliz com a iniciativa da Prefeitura em proporcionar esses treinamentos. Acredito que essa capacitação não só melhora meu atendimento, mas contribui diretamente para a qualidade do turismo em Belém. Espero aplicar esses conhecimentos para garantir a excelência no serviço aos meus clientes”, diz.

Criação da Secretaria Municipal de Turismo e a COP 30

A Prefeitura de Belém iniciou o ano de 2023 com um marco para o setor turístico da capital paraense: criação da Secretaria Municipal de Turismo (Belemtur), proposta do Executivo municipal aprovada em dezembro de 2022 na Câmara Municipal de Belém. Foi um passo decisivo para impulsionar o potencial turístico da cidade, uma evolução que revela a importância estratégica atribuída ao setor.

Ao ser criada, cabe à Secretaria de Turismo fomentar, implantar e executar projetos e ações voltadas ao turismo. Além disso, a Belemtur também assumiu um papel ativo no auxílio à comunidade local em questões relacionadas a obras e serviços públicos, com foco nas atividades turísticas e considerando aspectos sociais, econômicos, administrativos e políticos.

A evoluação da Belemtur de coordenadoria para secretaria da coincidiu com a decisão estratégica de Belém se candidatar para sediar a COP-30 no Brasil, em 2025. Esse reconhecimento é resultado direto das ações institucionais promovidas pela Prefeitura nos três anos de gestão, que reposicionaram e incluíram a capital paraense na agenda positiva do Ministério do Turismo.

O secretário municipal de Turismo, André Cunha, avalia que “Belém passa por uma transformação notável em seu cenário turístico, impulsionada pela criação da Secretaria Municipal de Turismo. A mudança não apenas reflete nosso compromisso com o desenvolvimento do setor, mas a sua importância estratégica para promover o crescimento econômico local”.

A gestão municipal está ciente de que sediar a COP-30 é mais do que um evento: é a chance de deixar como legado duradouro melhorias de infraestrutura, a preservação ambiental e conscientização global. Ao combinar a criação da Secretaria Municipal de Turismo e a escolha para sediar a COP-30, Belém está trilhando um caminho sólido para se tornar um ícone internacional do turismo sustentável e responsável.

Para o prefeito Edmilson Rodrigues, a decisão do Governo Federal em aprovar a sugestão da Prefeitura e defender a capital paraense como sede da COP-30 em 2025, confirmada em novembro passado durante a COP-28, em Dubai, representa um reconhecimento do trabalho árduo realizado nos últimos três anos.

“A COP-30 é a chance de ser deixado um legado duradouro para a nossa cidade. Estamos focados em aproveitar essa oportunidade para melhorar nossa infraestrutura, promover práticas sustentáveis e conscientizar o mundo sobre a importância de preservar nossos tesouros naturais e culturais. Belém está pronta para receber o mundo de braços abertos e demonstrar que o turismo pode ser uma força positiva e transformadora em nosso planeta”, enfatiza o prefeito.

Inovação – As ações da Prefeitura de Belém voltadas para o setor turístico com foco na COP-30 não param. Por meio da Belemtur, está previsto para o primeiro semestre de 2024 o lançamento de um aplicativo turístico gratuito à população e visitantes.

A iniciativa busca proporcionar uma experiência única aos visitantes, integrando tecnologia e turismo de forma inovadora. Quando lançado, será mais do que uma ferramenta tecnológica e sim uma ponte entre o tradicional e o moderno, entre o encanto histórico de Belém e as conveniências contemporâneas.

O aplicativo apresenta como principais recursos:

Guias interativos – Oferece guias interativos, permitindo que os usuários explorem os pontos turísticos de Belém com informações detalhadas, histórias fascinantes e recursos multimídia;

Roteiros personalizados – Os visitantes poderão criar roteiros personalizados com base em suas preferências, interesses e tempo disponível, otimizando sua experiência na cidade;

Realidade aumentada – Recursos de realidade aumentada estão incorporados no aplicativo, possibilitando uma experiência interativa e imersiva em locais históricos e pontos de referência;

Informações em tempo real – O aplicativo vai manter os usuários atualizados com informações em tempo real sobre eventos, condições climáticas, horários de funcionamento e outras informações relevantes; e

Acessibilidade – Com foco na inclusão, o aplicativo está projetado para atender a diversas necessidades, garantindo que todos os visitantes possam desfrutar plenamente das maravilhas de Belém.

Texto: Kamila Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/BelemTur