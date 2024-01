Belém comemora seus 408 anos com ação de preservação da natureza

No último sábado (13), a capital paraense foi cenário para a soltura de um novo grupo de ararajubas (Guaruba guarouba) no Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna”. A ação fez parte do presente especial pelos seus 408 anos da fundação de Belém do Pará.

A programação contou com a presença do governador do estado Helder Barbalho, que destacou a importância da ação para garantir a conservação dessa espécie ameaçada de extinção e o fortalecimento do bioma amazônico.

Projeto de Reintrodução e Monitoramento de Ararajubas

Há oito anos, o projeto que atua na Região Metropolitana de Belém, conduzido pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), em parceria com a Fundação Lymington, já devolveu mais de 50 ararajubas aos céus da região. A expectativa é que, até 2025, outras 100 sejam reintegradas ao seu habitat natural com incentivo do Estado.

Preparação das ararajubas

Antes da soltura, os animais passam por várias etapas com biólogos, médicos veterinários e demais especialistas durante cinco a seis meses, após todo o processo, e com condições de voltar a natureza, as ararajubas são soltas.

Curiosidades

A ararajuba é uma ave endêmica do bioma amazônico e com maior distribuição em território paraense. Ela possui curiosidades interessantes, como:

Seu nome tem origem tupi-guarani e significa “papagaio amarelo”.

Quando jovens, apresentam mesclas de penas esverdeadas em sua coloração dorsal.

Sua plumagem verde e amarela simboliza as cores da bandeira do Brasil.

Além dessas especificações, outra característica em evidencia é a sua vocalização, devido ao som alto emitido que ecoa por longas distâncias. A sua base alimentar é de frutos típicos da região amazônica, como açaí, muruci e ajiru. As ararajubas vivem em bandos de 7 a 20 indivíduos, organizados em grupos familiares. Cada casal reprodutor é auxiliado por um ou mais “ajudantes de ninho” nos cuidados dos filhotes. Cada ninhada possui de 2 a 3 ovos.

As ararajubas são aves territorialistas que defendem seu grupo em um espaço determinado. Seu bico curvo é adaptado para quebrar sementes. O Parque Estadual do Utinga é um dos locais mais comuns para avistá-las, mas também é possível encontrá-las em diferentes pontos da cidade, especialmente nas bordas de áreas verdes.

Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag.Pará