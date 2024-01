Belém conhecerá nessa quinta-feira, 18, o novo modelo de gestão do lixo

O prefeito municipal de Belém, Edmilson Rodrigues, usou suas redes sociais para anunciar a entrada, na capital paraense, de novo consórcio que irá modernizar, pelos próximos 30 anos, a gestão do lixo e demais resíduos sólidos promovidos pela população belenense, colocando um ponto final na questão que vem se arrastando há anos e que recrudesceu recentemente, quando encerrou o prazo de funcionamento do Aterro Sanitário de Marituba, na Região Metropolitana da capital paraense.

Edmilson Rodrigues falou que essa quinta-feira de amanhã, dia 18, será um dia de festa para ficar na história.

“Amanhã vamos dar mais um passo na caminhada de Belém para uma nova realidade na limpeza da cidade e no tratamento de resíduos. Depois de mais de dez anos de espera, vamos conhecer em detalhes o novo sistema que vai revolucionar a limpeza. Os técnicos do consórcio vencedor da licitação, e os da prefeitura, vão apresentar a nova operação. Vamos conhecer o novo sistema de varrição e coleta; a implantação dos ecopontos, a estação de transferência de resíduos e o novo centro de tratamento de resíduos, promovendo a integração de doze cooperativas de recicladores. Com isso, vamos gerar até três mil novos postos de trabalho diretos e indiretos. Amanhã, no Palácio Antônio Lemos, Belém entra num novo tempo”, disse Edmilson Rodrigues.

Imagem: Agência Belém