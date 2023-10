Belém conta com receptividade dos Pontos de Informações Turísticas (PITs) durante o Círio de Nazaré

Belém, a capital do Pará, é conhecida por sua rica cultura, história e tradições religiosas, sendo o Círio de Nazaré uma das celebrações mais emblemáticas da região. A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Belemtur), desempenha um papel fundamental na recepção de turistas e na promoção dos encantos da cidade durante esse evento.

Os Pontos de Informações Turísticas (PITs) são peças-chave nessa engrenagem, oferecendo suporte e orientação aos visitantes, em um evento que atrai pessoas de todos os cantos do Brasil e do mundo. De acordo com a Belemtur, esses PITs desempenham um papel fundamental na orientação e hospitalidade, tornando a experiência dos turistas ainda mais enriquecedora.

Localização Estratégica dos PITs:

Durante o Círio de Nazaré, os PITs desempenham um papel crucial na disseminação de informações e no apoio aos visitantes. Aqui estão os locais estratégicos onde eles estão localizados:

Solar da Beira: Aberto de segunda a sábado, das 9h às 16h. o PIT no Solar da Beira oferece informações turísticas no coração da cidade, próximo a diversos pontos de interesse.

Complexo Turístico Ver-o-Rio: Aberto todos os dias, das 17h às 21h, esse PIT proporciona assistência aos visitantes que desejam apreciar a vista panorâmica do rio Amazonas.

Terminal Hidroviário Ruy Barata: Funciona de quarta a segunda-feira, das 9h às 16h, atendendo aos passageiros que chegam à cidade, por via fluvial.

Mangal das Garças: Aberto de terça a domingo, das 9h às 16h, este PIT é estratégico para aqueles que desejam explorar o Mangal, um dos destinos mais fascinantes de Belém.

Experiência Turística

O turista Agnaldo Maciel, que veio especialmente para o Círio de Nazaré, destacou a importância dos PITs em sua experiência na capital paraense. “Chegar a uma cidade desconhecida durante um evento tão grandioso pode ser um desafio, mas os PITs em Belém tornaram tudo muito mais fácil. Eles nos deram informações sobre os eventos, horários de procissões, restaurantes e até mesmo ajudaram com a história da cidade. A hospitalidade da equipe foi incrível e tornou a nossa visita muito mais agradável.”

O secretário municipal de Turismo de Belém, André Cunha, compartilhou suas impressões sobre a receptividade dos PITs durante o Círio de Nazaré de 2023. “O Círio é um dos maiores eventos religiosos do Brasil e, a cada ano, Belém recebe um grande número de turistas de todas as partes do país e do mundo. Nossos PITs desempenham um papel crucial na recepção e orientação desses visitantes, garantindo que todos desfrutem plenamente das festividades. Estamos comprometidos em oferecer um serviço de alta qualidade e garantir que todos se sintam bem-vindos em nossa cidade”, declarou o secretário.

Hospitalidade

Durante o Círio de Nazaré, em Belém, a união de tradição, cultura e religião atrai turistas de todas as partes. Os Pontos de Informações Turísticas (PITs) oferecidos pela Secretaria Municipal de Turismo (Belemtur) são verdadeiros embaixadores da hospitalidade da cidade. Belém mais uma vez prova ser um destino imperdível para aqueles que desejam vivenciar a rica cultura e tradições do Norte do Brasil.

Texto: Kamila Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: Janaina Arieli/Belemtur