Belém conta com reforço de centros de testagem rápida de Covid-19

A partir desta segunda-feira (31) ao dia 4 de fevereiro, a prefeitura de Belém, mantem os centros de testagem rápida para a covid-19, ampliando a oferta do serviço na capital. O atendimento vai ser realizado no Centro Universitário Fibra (Avenida Gentil Bittencourt, 1.144, em Nazaré, com acesso pelo portão da Generalíssimo Deodoro) e na Unifamaz (Avenida Visconde de Souza Franco, 72, Reduto, com entrada pelo portão da Travessa Quintino Bocaiuva, bloco 3), sempre no horário de 9h ás 12h.

A partir do dia primeiro de fevereiro, o centro de testagem montado na Universidade Federal do Pará (UFPA), campus Guamá (complexo do Vadião, próximo á Reitoria), passa a fazer os testes rápidos, também até sexta-feira (4).

Os novos pontos de teste é devido ao crescente número de casos registrados da doença neste mês. São 200 testes sendo realizados pelos pontos que oferecem esse tipo de atendimento.

A testagem é tem como objetivo à detecção qualitativa de antígenos do Novo Coronavírus, provocador da covid-19, em amostras de nasofaringe de pacientes com suspeita da doença. São priorizadas as testagens para as pessoas que apresentarem qualquer tipo de sintoma sugestivo de infecção.

Pessoas assintomáticas, que tiveram contato direto com casos confirmados de covid-19, devem permanecer em observação e reforçar as medidas de distanciamento social e o uso de máscara em todos os ambientes.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) após a confirmação de um caso de covid-19, é necessario ser iniciado imediatamente o isolamento social, que só deve ser suspenso após dez dias da data de início dos sintomas, desde que o paciente permaneça sem febre, sem o uso de medicamentos antitérmicos há, pelo menos, 24 horas e com remissão dos sintomas respiratórios.

Veja os locais que estão prestando atendimento a população:

Unidades Básicas de Saúde (UBS) com atendimento exclusivo para os casos de síndrome gripal e covid-19, com funcionamento 24h:

UBS do Jurunas: rua Fernando Guilhon, s/n, entre Passagem Jacob e Trav. Monte Alegre;

UBS do Bengui I: rua Benfica, esquina com São Pedro, s/n;

UBS do Tapanã: rua São Clemente, s/n;

UBS de Icoaraci: rua Manoel Barata, 840, entre Itaboraí e São Roque, próximo ao colégio Madre Celeste;

UBS do Carananduba (Mosqueiro): praça do Carananduba, S/N, entre Av. Beira Mar e rua Santo Antônio;

UBS da Baía do Sol (Mosqueiro): avenida Beira Mar, s/n, próximo ao mercado da Baía do Sol.

Unidades Básicas de Saúde (UBS) com atendimento exclusivo para os casos de síndrome gripal e covid-19, com funcionamento das 8h às 18h:

Unidade Municipal de Saúde da Sacramenta: Av. Senador Lemos, esquina com a Dr. Freitas;

Unidade Municipal da Marambaia: Avenida Augusto Montenegro, s/n.

Unidades Básicas de Saúde (UBS), com funcionamento 24h, que seguem atendendo todas as linhas de cuidado, incluindo os casos de síndrome gripal e ou casos leves e moderados da covid-19:

1. Unidade Municipal de Saúde de Outeiro: rua Manoel Barata, 2373-2397, São João do Outeiro;

2. Unidade Municipal de Saúde de Cotijuba: rua Manoel Barata, s/n.

Foto: Alex Ribeiro / Ag. Pará