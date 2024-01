Belém continua em alerta por causa de chuvas intensas até essa quinta-feira

A Prefeitura de Belém, por meio da Coordenadoria de Defesa Civil de Belém (Comdec), informa que continua o alerta para chuvas intensas na cidade continua nesta quarta-feira, 17, e quinta-feira, 18, deixando a capital em alerta meteorológico Amarelo, o que significa perigo potencial. O alerta, baseado em dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), aponta que as chuvas na cidade nos dois dias devem alcançar entre 20 e 30 mm/h ou até 50mm por dia. A intensidade do vento ficará entre 40 e 60km/h. A preocupação da Defesa Civil de Belém é que as chuvas coincidam com a maré alta na cidade, o que pode favorecer o surgimento de pontos de alagamentos nas áreas mais baixas da cidade.

De acordo com relatório de Tábuas de Maré, emitido pela Marinha do Brasil, às 16h11 desta quarta-feira, 17, Belém vai registrar maré alta com 3 metros. Já na quinta-feira, 18, a maré mais alta será às 4h36, com um nível de 3. 1 metros. Porém, às 17h06 desse dia, a capital paraense vai voltar a apresentar aumento no nível do rio, atingindo os 3 metros.

VENDAVAL

Na terça-feira, 16, alguns bairros da cidade sofreram com as fortes chuvas e ventos intensos que causaram destelhamento e queda de árvores na cidade em três bairros de Belém. De imediato, a Defesa Civil de Belém agiu prestando assistência às famílias e isolando as residências que apresentam risco de desabamento.

A Comdec reforça que em caso de sinistros provocados por fenômenos naturais, como fortes chuvas, ela pode ser acionada pelo número 190 ou (91) 98439-0646.

Imagem: Agência Belém