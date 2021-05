BELÉM – Corretora de imóveis é presa e confessa golpe de R$ 4 milhões em clientes

Uma mulher de 41 anos, acusada de enganar várias pessoas, aplicando o golpe da casa própria que atingiu o valor de mais de quatro milhões de reais, foi presa preventivamente por policiais da Divisão de Investigações e Operações Especiais, em Belém.

Ela está sendo processada pelos crimes de falsificação de documento púbico e estelionato. Segundo as investigações, a indiciada atuava como administradora e corretora de imóveis de uma empresa que aplicava golpes através de contratos fraudulentos.

A prisão ocorreu em via pública no bairro Umarizal, quando a mulher tentou fugir. De acordo o delegado Neyvaldo da Silva, com a prática delituosa, a estelionatária promoveu a venda de vários imóveis de propriedade de herdeiros e empresários da capital paraense.

“Nossas investigações apontaram que a indiciada se apropriou indevidamente dos respectivos valores, que somados atinge o montante de R$ 4.055.000,00”, afirmou. Em depoimento na sede da Dioe, a mulher usou do seu direito de permanecer calada e de não responder perguntas, mas informou que gastou todo o dinheiro em jogos de azar, pois disse que é viciada em jogos.

Ela causou um enorme prejuízo aos proprietários dos bens vendidos, mas enganou principalmente os compradores, que disponibilizaram seus recursos financeiros para adquirirem imóveis.

Além do mandado de prisão preventiva contra ela, também foram expedidos pela justiça mandados de busca e apreensão em possíveis escritórios da corretora, mas ao checarem os endereços, os agentes encontraram os locais vazios.

Após procedimentos na sede da Dioe, a mulher foi encaminhada ao sistema penal e está à disposição da Justiça.

Por Paulo Jordão

Fonte: Ver-o-fato/ Foto: Divulgação