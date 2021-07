Belém de braços abertos para o Veraneio 2021 com praia, cultura e culinária

O Brasil é um país abençoado por Deus, com riquezas de todos os tipos, incluindo suas belezas naturais. De Norte a Sul, Leste, Oeste, Nordeste, Sudeste, Noroeste e Sudoeste; cada um com suas belezas, seus encantos, suas culturas e suas nuances e particularidades. Um leque de opções para o turismo, para quem quer descobrir novidades, estudar as diferentes línguas. Em cada canto, um Brasil.

Aqui no Pará, onde caberiam diversos países da Europa e de outros continentes de uma só vez, há uma infinidade de motivos para o Veraneio 2021, aberto semana passada, mas que, a partir de hoje, se escancara para todos com um mar de cores, sons, eventos, luxo, bronze e beleza e sabores. O mundo paraense, ou paraoara em todos os pontos, com riqueza de praias de água salgada e de água doce, praias artificiais, praias de água parada, além de rios e igarapés, com milhares de pontos a serem visitados, debaixo da sombra das árvores da Amazônia e sob o canto de pássaros e da riqueza da fauna e da flora exóticas ainda a serem desbravadas e descobertas até mesmo pelo povo paraense.



A partir de hoje, o jornal A Província do Pará abre uma série de matérias especiais para este Verão 2021, o período de férias em que a população começa a se adaptar ao novo mundo em meio à pandemia do novo coronavírus que somente em nosso Estado já matou quase 16 mil pessoas. Nessas reportagens especiais, mostraremos um pouquinho das opções de veraneio no Pará, abrindo inicialmente com o que há de melhor em Belém, mas iremos visitar o nordeste do Pará, o Baixo-Amazonas, o Sul do Estado, a região do Tocantins e o Marajó que até deixou apaixonado o presidente da República Jair Messias Bolsonaro. Eis o Pará, de braços abertos para o turismo, e que também acolhe seus filhos de forma livre e apaixonada.

BELÉM

Belém do Pará, a “Casa do Pão” e terra do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, é uma festa. Quem tirar férias e preferir ficar na cidade, tem um leque de opções para se divertir com a família, visitando o Centro Histórico com o Complexo Feliz Lusitânia, com suas igrejas da era José Landi, monumentos e palácios da Belèpoque; ruas estreitas e casarões que por si só narram uma história de tempos áureos em que a cidade viveu um surto desenvolvimentista. Ali mesmo, bem pertinho, estão o complexo do Ver-o-Peso com os mercados de Carne e de Peixe, a Pedra do Peixe, as geleiras e a Doca do Ver-o-Peso; a Estação das Docas, a Escadinha do Cais e o Ver-o-Rio, tudo no centro da capital.



Mais adiante, estão as Praças da República e Batista Campos, dois logradouros que recebem todos os dias milhares de visitantes. Esse número aumenta aos fins de semanas e feriados, pela beleza, encanto e exotismo dispostos. Temos, ainda, o Porto Futuro, obra há pouco inaugurada pelo Governo Federal e também o Portal da Amazônia, que abriu vistas para o Rio Guamá com suas exóticas ilhas.

Mas não se para apenas em Belém, que ainda oferece a Basílica Santuário de Nazaré com a Praça Santuário e o tradicional Mercado de São Brás, hoje um grande centro cultural.

ICOARACI E OUTEIRO

Distante 14 quilômetros de Belém pelas rodovias Augusto Montenegro e Arthur Bernardes, está o distrito de Icoaraci, aprazível e bucólica vila que oferece uma bela orla fluvial para a Baía do Guajará e uma praia de areia vermelha às margens do Rio Maguari com preamar e baixamar.

Além das comidas típicas e do peixe com açaí, caldeirada e tudo o que se possa imaginar para degustar, o local ainda oferece uma feira de artesanato que mostra o que de melhor não apenas da vila, mais precisamente, do polo do Paracuri, como de várias outras partes do Estado, especialmente do Marajó.

Do outro lado do Rio Maguari, com ligação por uma ponte, a famosa Praia do Outeiro, uma das mais frequentadas pelo belenense, onde a preamar e o Sol são invejáveis e que não deixam a desejar para as mais famosas praias do Pará e de outros pontos do País. Ali estão ricos e pobres, pessoas de todas as classes. A ideia geral é se divertir, dançar e se bronzear. As iguarias são muitas e ainda há as vendas de abacaxi, laranja, melancia, açaí e água de coco. O Verão em Outeiro é sempre muito disputado e concorrido, não obstante a pandemia e as medidas de prevenção sanitária para evitar o contágio pela covid-19.

MOSQUEIRO

Ah, Mosqueiro! Só falar em Mosqueiro já desperta para férias, paraíso. Alguns chegam a dizer que as inúmeras praias e a ilha como um todo formam o que seria o Caribe Paraense.

Sua vila, uma festa! As vendas de tapiocas feitas na hora, raspa-raspa, artesanatos, quinquilharias diversas. Nossa Senhora!

Mosqueiro é um distrito de Belém situado a 70 quilômetros da capital. Para se chegar na ilha é preciso seguir pela Rodovia BR-316, atravessando quatro cidades da zona metropolitana de Belém. Mas o passeio vale à pena. Há linhas de ônibus urbana e executiva, além do serviço de vans.

Mosqueiro tem praias para todos os lados. A mais distante delas é a da Baía do Sol, como se fosse outro lugar, outro Mosqueiro dentro de Mosqueiro. A vila tem de tudo, mas a grande movimentação extra praia acontece em torno da Praça da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Ó.

Mosqueiro tem vida própria, com culinária e cultura variadas. A vila é a cara do verão, e tem vida diferente do cotidiano pitoresco, quando se fala em verão, temporadas (carnaval, Natal, Ano Novo e Pásco) e feriadões.

ILHAS

Por fim, em se falando de ilhas do município de Belém, depois de Outeiro e Mosqueiro, não podemos deixar de citar o Cotijuba, também com praia bem famosa, a do “Vai quem quer”, cujo passeio é uma maratona, e do Combu, famoso por seus restaurantes exóticos em cima de construções de madeira sobre as águas barrentas do lendário Rio Guamá. Eis Belém, eis aqui um pouco do Pará. Experimente!