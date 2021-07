Belém define escalonamento da volta às aulas presenciais na rede municipal

Retorno está previsto para 1º de setembro, de forma gradual e em escala.

O retorno às aulas presenciais, previsto para 1º de setembro, será de forma gradual e em escala, de acordo com nota divulgada pela Prefeitura de Belém, nesta sexta (30). Os alunos serão distribuídos em grupos e por turnos, em dias intercalados da semana.

A Secretaria Municipal de Educação (Semec) definiu que as aulas só devem ocorrer com a imunização completa dos profissionais da educação, que deve ocorrer nos 19 e 20 de agosto.

“Inicialmente, a educação infantil retornará no dia 1º de setembro; o ensino fundamental no dia 8, e a educação de jovens, adultos e idosos (Ejai) no dia 13”.

Ainda na nota, a Semec diz que garantiu a vacinação contra a Covid-19 de todos os profissionais da educação na ativa, entre professores, agentes operacionais e técnicos administrativos, efetivos e contratados, e que rede está 100% imunizada com a primeira dose.

A nota conclui afirmando que, durante julho, as escolas foram preparadas para receber os alunos, com a higienização completa dos espaços, obras em várias unidades e o estabelecimento de protocolos de biossegurança contra a Covid-19. As obras estruturais em unidades escolares continuam.

Por G1 PA — Belém

Foto: Hugo Tomkiwitz/Comus