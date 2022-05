BELÉM – Desportista é esfaqueado e implora para agressor parar com ataques: vídeo

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um homem esfaqueia Davi Leal, de 38 anos, que é o presidente da Federação Paraense de Futsal (Fefuspa). A agressão ocorreu na manhã deste sábado, 14, na sede da Federação, localizada na Estrada da Ceasa, bairro Curió Utinga, em Belém.

Uma das suspeitas é de tenha sido uma tentativa de assalto em que a vítima acabou reagindo, gerando os golpes que pode se ver no vídeo. Nas imagens, Davi implora para que o outro homem pare com as agressões.

A faca usada na ação seria da própria cozinha do local. O agressor fugiu do local e ainda não foi preso. A vítima esfaqueada foi levada por uma vizinha para o Pronto Socorro Municipal da 14 de Março, no centro da capital, onde recebeu atendimento médico e passa bem. Ele levou 14 golpes.

Davi explicou, horas depois do atendimento médico, que o portão da entidade está defeituoso e isso facilitou a entrada do assaltante no local”. O caso está sendo investigado. O homem fugiu, mas a identidadedele está sendo levantada pela polícia, com base nas imagens.

