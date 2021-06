Belém disponibiliza vacinas contra o sarampo e a gripe Influenza

Em 2021, foram notificados 11 casos, dos quais um deles confirmado para sarampo e tido como importado, em Belém. Já 2020, foram notificados na cidade 2.366 casos de sarampo. Destes, 1.253 foram confirmados, com um óbito.

O sarampo é uma doença evitável por meio da vacinação e, em Belém, a imunização contra a doença, a vacina tríplice viral, protege também contra a caxumba e a rubéola. A vacina está disponível em qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS). Qualquer pessoa, a partir de um ano de idade, pode receber a tríplice viral.

No último dia 18, aconteceu o Dia “D” da vacinação contra caxumba, rubéola e sarampo, na Unidade de Saúde do Portal da Amazônia, no bairro do Jurunas. Uma das imunizadas foi a auxiliar administrativa Bianca Silva. Ela passava próximo ao Portal da Amazônia e recebeu o convite dos profissionais da saúde. “Estava passando aqui por perto, fui informada sobre a vacinação, resolvi aproveitar e também já informei aos meus amigos da proximidade para se vacinar também”, afirma Bianca.

Regina Costa foi com a neta, Helena Costa, de quatro anos, para verificar se havia necessidade de reforçar a vacinação na Carteira de Vacinação da menina. “É muito importante nos vacinarmos. Com a pandemia da covid-19, estamos vendo o quanto é necessário, pois a vacina salva milhares de vidas”.

A técnica de enfermagem, Alcina Leite, informou que a procura pela tríplice viral é baixa nos postos de saúde. “É muito importante manter todas as vacinas em dia, para que as pessoas fiquem imunes a outras doenças, as quais também podem matar”, alerta a profissional da saúde.

“Além da covid-19, existem outros surtos de doenças que estavam controladas, mas que reaparecem. Por isso, a importância de manter todas as vacinas em dia”, reforça a gerente da UBS do Portal da Amazônia, Danielly Rocha.

A orientação das profissionais da saúde é que as pessoas que tomaram a vacina contra covi-19 recentemente devem aguardar o intervalo de 15 dias para fazer a vacina da tríplice viral. Belém disponibiliza também vacina contra o vírus Influenza gGripe) nas UBSs, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Texto: Danielle Bastos

Fonte: Agência Belém