Belém é a primeira capital do Norte receber a 34ª Bienal Itinerante de São Paulo

A 34ª Bienal de São Paulo chamada de Faz escuro, mas eu canto, foi aberta nesta quinta-feira (29) de setembro, no Solar da Beira, no Complexo do Ver-o-Peso. A exposição segue até o dia 20 de novembro. A visitação é gratuita.

No Solar da Beira ficam expostas obras de mais de nove artistas de diversos países. Segundo o curador da Bienal, Jacopo Crivella, a exposição será um recorte da Bienal.

As mostras itinerantes da 34ª Bienal de são Paulo foram concebidas a partir de enunciados, que são objetos ou elementos imateriais com histórias marcantes ao redor dos quais obras e artistas são reunidos, estimulando leituras a partir de narrativas e não de formulações conceituais fechadas.

Foto Divulgação: 34ª Bienal de São Paulo

Na capital paraense, a exposição é organizada em torno de dois enunciados, que são objetos ou elementos imateriais com histórias marcantes ao redor dos quais obras e artistas são reunidos: A imagem gravada de Coatlicue e Hiroshima mon amour de Alain Resnais, e terá trabalhos de Alice Shintani, Claude Cahun, Gala Porras-Kim, Haris Epaminonda, Jungjin Lee, Marinella Senatore, Melvin Moti, Naomi Rincón Gallardo e Uýra.

O espaço Mercado Ver-o-Peso, o público pode ver a escultura de luz Nos erguemos ao levantar outras pessoas (2021). A instalação de dez metros de diâmetro fica suspensa sobre os transeuntes, próximo ao telhado do mercado, criando uma arquitetura efêmera e impactante.

34ª Bienal de São Paulo “Faz escuro, mas eu canto”

Programa de mostras itinerantes

Solar da Beira – Exposição “Faz escuro, mas eu canto”

De 29 de setembro a 20 de novembro 2022

Boulevard Castilhos França, 120

De terça a sexta, das 8h às– 17h

Sábado e domingo, 8h às 14h

Entrada gratuita.

Mercado Ver-o-Peso – Exposição da escultura de luz “Nos erguemos ao levantar outras pessoas (2021)”

De segunda a quinta, das 6h às 13h

Sexta e sábado, das 6h às 13h30

Domingo, das 6h às 12h

Entrada gratuita.

Foto Divulgação: 34ª Bienal de São Paulo