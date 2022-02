Belém é a segunda capital do Brasil que mais vacina crianças contra a covid-19

Em 20 dias de vacinação, Belém se tornou a segunda capital brasileira que mais vacina crianças, de 5 a 11 anos, contra a doença. A cidade fica atrás somente de São Paulo com 54,2%. Em último lugar, está Boa Vista com 2,33%.

Os dados foram divulgados neste sábado, 5, e são do Globo com base nos dados das secretarias municipais de saúde considerando o total da população-alvo da campanha de vacinação no Brasil. Eles trazem 20 das 26 capitais do País.

Desde o dia 15 de janeiro deste ano até esta sexta-feira, 4, foram vacinadas 51.445 crianças na capital paraense contra a covid-19. Isso representa 36% do total de 140 mil crianças que devem receber a vacina.

“Hoje Belém é uma das cidades mais bem vacinadas. Estamos em quase 100% das pessoas que tomaram a primeira e segunda doses. Vejam as notícias de outras cidades, é uma vitória da ciência. Temos 140 mil crianças, entre 5 e 11 anos, e já alcançamos mais de 50 mil crianças vacinadas. Espero que, em breve, todas as crianças estejam vacinadas”, destaca o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

Na capital paraense, as três primeiras crianças vacinadas eram indígenas da etnia Warao: Eliana Maria Perez Nunes, 7 anos, Marcos Daniel Pantoja, 6, e Enzo Ferreira.

A professora Érica Ferreira, 40 anos, estava em lágrimas, momentos antes do filho, que é asmático, Enzo Ferreira, 05, ser vacinado. “Foram momentos difíceis. Então, a vacina hoje é um horizonte de esperança. Eu tinha medo dele pegar esse vírus e eu não conseguia pensar a vida sem ele”, contou.

Vacinação continua neste fim de semana

Pelo respeito e amor às crianças, basta ter vacina que a imunização delas, em Belém, não para nem nos finais de semana. Quem quiser tomar a vacina contra a covid-19 pode aproveitar o fim de semana e procurar os pontos de vacinação da Prefeitura de Belém, na capital e nos distritos.

O atendimento é normal tanto para crianças quanto para adultos, em horários e locais específicos. Estão sendo aplicadas a primeira e a segunda doses e, também, a dose de reforço, para quem tomou a segunda em outubro de 2021.

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) também começou a aplicar a quarta dose nos imunossuprimidos, ou seja, aquelas pessoas cujos mecanismos normais de defesa contra infecção estão comprometidos. Neste caso, basta comprovar, com cópia do atestado ou receita médica, o alto grau de imunossupressão. O documento fica retida no ponto de vacinação.

Para se vacinar, é preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Em caso de segunda ou terceira dose, deve ser apresentado também o cartão de vacinação de Belém. No caso as crianças, o responsável legal deve apresentar CPF para registro. Caso o menor tenha CPF e identidade, os documentos também devem ser apresentados.

>> Veja onde se vacinar no fim de semana

• Pontos de vacinação em Outeiro (adultos e crianças):

Sábado, 5, e domingo, 6, das 9h às 17h

1. Funbosque. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

• Pontos de vacinação nos shopping centers (adultos e crianças):

Sábado, 5, das 10h às 19h, e domingo, 6, das 12h às 19h

1. Boulevard, estacionamento G6. Avenida Visconde de Souza Franco, 776, Reduto;

2. Bosque Grão-Pará, entrada de carros pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

3. Parque Shopping, hall de entrada, Avenida Augusto Montenegro, 4.300, Parque Verde;

4. Pátio Belém, 3º piso, Travessa Padre Eutíquio, 1.078, Batista Campos;

• Pontos de vacinação nos hospitais (somente adultos):

Sábado, 5, das 9h às 13h

1. Hospital Unimed Prime, Travessa Francisco Caldeira Castelo Branco, 1.807, Guamá;

2. Unimed Batista Campos, Rua Presidente Pernambuco, 388,- Batista Campos.

Texto: Cleide Magalhães

Fonte: Agência Belém/Foto: João Gomes