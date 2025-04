Belém é a única cidade brasileira entre os melhores destinos gastronômicos do mundo

A capital paraense acaba de conquistar os holofotes do mundo com um sabor muito especial. A cidade foi eleita pela prestigiada revista “Lonely Planet”, referência global em guias de viagem, como uma das dez melhores cidades gastronômicas do mundo em 2025. A capital paraense foi a única cidade brasileira entre 15 selecionadas, conquistando a sétima posição. O reconhecimento internacional celebra a riqueza da culinária paraense, que combina tradição, biodiversidade amazônica e criatividade.

Localizada no coração da Amazônia, Belém é conhecida por transformar ingredientes nativos em verdadeiras experiências gastronômicas. Em suas feiras, mercados e restaurantes, é possível encontrar sabores únicos, como o tucupi, o jambu, o filhote, o pirarucu, o cupuaçu, a castanha-do-pará, além do famoso açaí, que na região é servido salgado e acompanhado de peixe frito ou camarão seco.

Um dos símbolos da cidade é o Mercado Ver-o-Peso, um dos maiores mercados a céu aberto da América Latina, onde ingredientes típicos ganham vida nas mãos de cozinheiros e cozinheiras que mantêm viva a tradição da culinária amazônica. É lá que se pode provar iguarias como maniçoba, pato no tucupi, além de sucos e doces feitos com frutas regionais.

“Belém já é reconhecida pela Unesco como Cidade Criativa da Gastronomia desde 2015, um título que celebra a riqueza e a originalidade da nossa culinária. Esse reconhecimento internacional reforça o papel da cidade como referência mundial no turismo gastronômico e no desenvolvimento sustentável, promovendo inclusão social e valorizando a cultura local”, lembrou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Formada por uma rica herança da culinária indígena, a cozinha paraense valoriza o papel simbólico da comida em Belém. A publicação da Lonely Planet afirma que “comer aqui (em Belém) é um ato político e cultural”, uma forma de celebrar a resistência e a riqueza dos povos amazônicos. Todos esses sabores já ganham projeção internacional, liderados por chefs conceituados que misturam o saber tradicional com a alta gastronomia.

Simbolicamente, essa valorização da gastronomia paraense chega em um momento histórico para a cidade: em novembro deste ano Belém sediará a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. A expectativa é que milhares de pessoas de todo o mundo desembarquem na capital paraense para debater o futuro do planeta – e também para viver a gastronomia local em sua forma mais autêntica.

Por Fábio Marques/Ministério do Turismo