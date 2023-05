Belém e Ananindeua recebem mutirão de cadastro na Tarifa Social

Clientes da Equatorial Pará também podem trocar lâmpadas e negociar débitos.

Durante esta semana, a Equatorial Pará realiza um mutirão de cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica. Além disso, os clientes também podem negociar débitos e trocar lâmpadas incandescentes e fluorescentes pelas de LED. A ação ocorre em Belém, nos bairros Telégrafo e Val-de-Cans de 22 a 26 de maio, das 8h30 às 12h. No distrito de Mosqueiro, nos bairros São Francisco e Baía do Sol, o mutirão será no sábado, 27 de maio, das 8h30 às 12h. Já no município de Ananindeua, os serviços estarão disponíveis de 22 a 26 de maio nos bairros Cidade Nova, das 8h30 às 12h e das 14h às 16h, e Guanabara, das 8h30 às 12h e das 14h às 16h30.

O programa Tarifa Social é um benefício do Governo Federal direcionado às famílias de baixa renda e concede descontos que variam de 10% a 65% na fatura de energia. Para fazer a inscrição é necessário ter comprovação de renda de até meio salário mínimo por membro familiar e estar inscrito no CadÚnico, com o número atualizado do NIS ou BPC, além de apresentar documentos pessoais como RG, CPF e uma conta de energia do titular.

O gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, Anderson Torres, destaca os benefícios da Tarifa Social. “A partir do cadastro na Tarifa Social, nossos clientes beneficiários podem economizar e investir o dinheiro em outra atividade necessária, o que melhora a qualidade de vida desse consumidor”, destaca Anderson.

Lâmpadas de Led

Através do Programa de Eficiência Energética, da distribuidora de energia, que visa incentivar o consumo sustentável, os clientes também podem realizar a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED. Com o uso das luminárias de LED, as famílias podem ter uma economia de até 80% na iluminação residencial. Para realizar a troca, é necessário apresentar RG e CPF do titular da conta e ainda estar em dia com a distribuidora. Cada cliente poderá trocar até cinco lâmpadas.

Negociação de débitos

Cada cliente terá o seu caso analisado individualmente. Podem participar do mutirão de negociação os clientes com pelo menos três faturas em atraso, além dos consumidores que tenham parcelamento junto à distribuidora. É necessário levar o documento de identificação com foto e os números de RG e CPF e as faturas a negociar.

Serviços:

1 – E+ Comunidade – Belém

Onde: Associação de Moradores da Vila da Barca – AMVB (rua Professor Nelson Ribeiro, 66 – Telégrafo)

Quando: 22 a 26 de maio

Hora: das 8h30 às 12h

2 – E+ Comunidade – Belém

Onde: Instituto Social Paraíso dos Pássaros (conjunto Paraíso dos Pássaros, avenida dos Tucanos, anexo ao prédio da COSANPA – Val de Cans)

Quando: 22 a 26 de maio

Hora: das 8h30 às 12h

3 – E+ Comunidade – Belém (distrito de Mosqueiro)

Onde: Cooperativa Agropecuária Mista de Mosqueiro – COOPAM (avenida 16 de Novembro, S/N – São Francisco)

Quando: 27 de maio

Hora: das 8h30 às 12h

4 – E+ Comunidade – Belém (distrito de Mosqueiro)

Onde: Escola Dr. Lauro Chaves (avenida Beira Mar, 1155 – Baía do Sol)

Quando: 27 de maio

Hora: das 8h30 às 12h

5 – E+ Comunidade – Ananindeua

Onde: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo (travessa WE-16, Cidade Nova II – Cidade Nova)

Quando: 22 a 26 de maio

Hora: das 8h30 às 12h e 14h às 16h

6 – E+ Comunidade – Ananindeua

Onde: Associação Ação É Para o Bem (rua Primeiro de Dezembro, 13, entre passagens Jardim Esmeralda e Liberdade – Guanabara)

Quando: 22 a 26 de maio

Hora: das 8h30 às 12h e 14h às 16h30

Foto: Divulgação