Belém e Ananindeua recebem mutirão de negociação de débitos

Clientes da Equatorial Pará também podem realizar troca de lâmpadas e cadastro na Tarifa Social.

De 27 a 31 de março, a Equatorial Pará realiza o Mutirão Pelo Cliente Todo Dia, ação do programa E+ Comunidade, que oferece diversos serviços como, cadastro na Tarifa Social, negociação de débitos e troca de lâmpadas em Belém, nos bairros Canudos e Parque Verde e em Ananindeua, no bairro Centro. Em todos os locais, as ações ocorrem das 8h30 às 12h.

Para realizar a negociação de débitos, o cliente deve ter pelo menos três faturas em atraso ou algum parcelamento junto à distribuidora. Para isso, é necessário levar o documento de identificação com foto e os números de RG e CPF e as faturas a negociar. Vale ressaltar que cada caso será analisado individualmente

Cleiton Soares, analista de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará reforça a importância dos mutirões. “Por meio dos mutirões conseguimos levar facilidades e diversos serviços que ajudam nossos clientes a se organizarem financeiramente e poderem fazer os pagamentos nas condições que possibilitam essa organização”, conclui Cleiton.

Tarifa Social

O programa Tarifa Social, benefício do Governo Federal direcionado às famílias de baixa renda, concede descontos que variam de 10% a 65% na fatura de energia. Com esta ação, as famílias economizam recursos financeiros e podem investi-los de outra forma.

Para fazer a inscrição é necessário ter comprovação de renda de até meio salário mínimo por membro familiar e estar inscrito no CadÚnico, com o número atualizado do NIS ou BPC, além de apresentar documentos pessoais como RG, CPF e uma conta de energia do titular.

Lâmpadas de Led

Através do Programa de Eficiência Energética, da distribuidora de energia, que visa incentivar o consumo sustentável, os clientes também podem realizar a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED. Com o uso das luminárias de LED, as famílias podem ter uma economia de até 80% na iluminação residencial. Para realizar a troca, é necessário apresentar RG e CPF do titular da conta e ainda estar em dia com a distribuidora. Cada cliente poderá trocar até cinco lâmpadas.

Serviços:

1 – E+ Comunidade – Belém

Onde: Igreja Assembleia de Deus (rua Roso Danin, 114, entre avenida Tucunduba e passagem Tiradentes – Canudos)

Quando: 27 a 31 de março

Hora: das 8h30 às 12h

2 – E+ Comunidade – Belém

Onde: Associação de Moradores do Jardim Sevilha – Amojas (avenida Augusto Montenegro, rua principal do Jardim Sevilha – Parque Verde)

Quando: 27 a 31 de março

Hora: das 8h30 às 12h

3 – E+ Comunidade – Ananindeua

Onde: Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho – Semcat (rua Cláudio Sanders, 102 – Centro)

Quando: 27 a 31 de março

Hora: das 8h30 às 12h

Foto: Divulgação