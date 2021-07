Belém e Ananindeua seguem sem vacinação; novas doses chegam nesta quarta

Nesta quarta-feira (21), os municípios da Região Metropolitana de Belém vão receber novas doses de vacina contra a covid-19. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), são imunizantes que vão permitir o avanço da aplicação de 1ª e 2ª doses. Enquanto a distribuição ainda não foi feita, municípios como Belém e Ananindeua seguem com a vacinação paralisada. Confira a agenda em cada cidade:

Belém

A capital completa quatro dias sem imunização pelo critério de idade e dois dias sem nenhuma vacinação contra o novo coronavírus. No sábado (17), foi aplicada a 1ª dose em pessoas nascidas em 1991. Na segunda (19), teve 1ª dose para 662 pessoas privadas de liberdade.

“O município segue no aguardo da chegada de novas doses, para reforçar o estoque e retomar o calendário vacinal na capital”, informou a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

“Caso os novos imunizantes cheguem até esta quarta-feira, 21, mais uma etapa de vacinação será anunciada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) na quinta-feira, 22”, detalhou.

Ananindeua

Ananindeua também está com a 1ª dose pelo critério de idade suspensa há quatro dias dias. No sábado (17), foram vacinadas as pessoas de 30 anos completos sem comorbidades. Na terça (20), teve aplicação de 1.052 primeiras doses da Astrazeneca em pessoas privadas de liberdade.

“A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) informa que, em razão da falta de vacinas suficientes, está suspenso o calendário de vacinação com a primeira dose da vacina contra a covid-19 no município. A continuidade da vacinação sempre ocorre à medida que novas doses chegam”, informou.

Marituba

Até quinta (22), Marituba imuniza nas Unidades Básicas de Saúde, das 8h às 12h, podendo haver necessidade de agendamento. Público-alvo: pessoas com idade entre 18 e 59 anos que possuam comorbidades, pessoas com deficiência permanente, grávidas, puérperas, lactantes (para mães com crianças de até um ano), idosos, profissionais da educação e rodoviários.

Benevides

Benevides segue com a 1ª dose para pessoas de 34 a 37 anos sem comorbidades. Esse calendário começou na semana passada e, agora, vai se estender enquanto durar o estoque. Além disso, será aplicada a 2ª dose da Astrazeneca. Das 8h às 12h, em seis pontos: Escola Ana Teles, Escola Santa Luzia, Escola Paulina Ramos, CRAS Murinim, CMEI Berço da Liberdade e UBS Benfica.

Santa Izabel do Pará

Santa Izabel do Pará segue com a 1ª dose para pessoas de 37 a 36 anos (completos até o dia 22 de julho de 2021) sem comorbidades. Além disso, serão executados outros calendários: 1ª dose para gestantes e puérperas acima de 18 anos (nova chamada); 2ª dose da Astrazeneca para quem tomou a 1ª dose entre 17 e 21 de maio; 2ª dose da Coronavac para gestantes e puérperas vacinadas em junho. Até amanhã, das 14h às 17h, na ESF Divineia e no Centro de Saúde de Santa Izabel (Cesp).

Santa Bárbara do Pará ainda não divulgou nenhum calendário vacinal para esta semana

Fonte: O Liberal