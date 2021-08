Belém e Ananindeua terão aplicação de segunda dose da Astrazeneca e Pfizer nesta segunda-feira; confira os grupos

Nesta segunda-feira, 16, Belém vai dar continuidade a vacinação contra a covid-19, e terá a aplicação da segunda dose da Astrazeneca.

Devem comparecer aos postos os seguintes grupos: pessoas vacinadas com a primeira dose até o dia 26 de maio e pessoas que estão com a segunda dose agendada para até o dia 17 de agosto.

A vacinação ocorre das 9h às 17h é necessário levar RG, CPF e Comprovante de vacinação com a primeira dose de Belém.

Excepcionalmente nesta segunda-feira, o posto de vacinação da escola de Enfermagem da Uepa, não estará funcionando em virtude do falecimento de uma docente da instituição.

Ananindeua

Ananindeua também terá aplicação da segunda dose da Astrazeneca nesta segunda-feira, 16. O município terá também aplicação da segunda dose da Pfizer.

De acordo com a prefeitura, a vacinação com a AstraZeneca é voltada para todas as faixas etárias com segunda dose agendada para o mês de agosto. A vacinação acontecerá em quatro pontos da cidade das 08h às 13h e os documentos necessários para garantir a segunda dose são RG, CPF e carteira de vacinação, onde constam as informações sobre a primeira dose.

Já a vacinação com a segunda dose da Pfizer será voltada para pessoas de 35 a 45 anos com comorbidades, e que receberam a primeira dose em qualquer data no mês de maio, além das grávidas que tomaram a primeira dose da Astrazeneca. Para este público estão disponíveis seis pontos de vacinação, com horário de funcionamento das 08h às 13h. É importante não esquecer que, de acordo com o Ministério da Saúde (MS), as grávidas que tomaram a primeira dose da Astrazeneca devem tomar a segunda dose da Pfizer.