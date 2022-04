Belém é aprovada em etapa do processo que irá viabilizar o projeto de macrodrenagem do Mata-Fome

Em reunião, que aconteceu no dia 28 de março, a Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex), do Ministério da Economia, aprovou a carta consulta, da PMB no valor de R$ 60 milhões de dólares a serem captados junto ao fundo para desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata). A Decisão, que foi publicada no último dia 7, é um passo para o financiamento das obras de saneamento da bacia hidrográfica do Igarapé Mata fome, que abrange ao todo quatro bairros, sendo eles o bairro da Pratinha, São Clement, Parque Verde e Tapanã.

Para o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues: “A aprovação do projeto de macrodrenagem significa ação de infraestrutura de toda essa bacia, na perspectiva de levar a periferia para o centro, com serviços de infraestrutura, investimento para mudar a vida da população que lá habita”. Porém, o prefeito enfatiza que “inclui também obras de macrodrenagem, pavimentação das vias, iluminação pública e sistema de paisagístico, para recuperar onde for possível a passagem ribeirinha. Onde está muito densa a ocupação, criar mecanismo para preservar o direito do cidadão para alí permanecer, com urbanização da área para garantir dignidade às pessoas “.

O prefeito Edmilson agradeceu veementemente a Confiex, que foi responsável por avaliar e liberar o projeto, autorizando a prefeitura de Belém a receber os recursos do Fonplata. Essa Fase é a segunda etapa no processo para que a cidade obtenha o financiamento internacional para as obras do Mata-Fome. A primeira etapa foi a aprovação da câmara de vereadores do pedido feito pelo Executivo, em sessão plenária que ocorreu no dia 30 de junho do ano passado.

As próximas etapas do processo serão a aprovação do Senado Federal e a aprovação feita pela Secretaria do Tesouro Nacional, que irá dar a aprovação para que o PMB assine o contrato de empréstimo com o Fonplata.

Redação: Paola Queiroz

Foto: Álvaro Vinente/Ascom Segep/ Divulgação