Belém é considerada tendência para o turismo em 2022

O turismo é uma das mais importantes atividades no setor econômico e da geração de emprego e renda, assim como a criação de novos negócios e aumento da produção de bens e serviços.

Desde janeiro de 2021 o setor voltou receber atenção da Prefeitura Municipal de Belém. Com respeito aos protocolos sanitários, a gestão criou o primeiro festival gastronomia das ilhas, investiu na reforma de praças e do Ver-o-rio e anunciou a criação de Cabaninhas multiuso, praça da juventude e o Boulevard da Gastronomia, entre outras ações.

Reconhecimento – Os investimentos da Prefeitura de Belém e o grande potencial turístico da capital paraense rendeu a escolha da cidade como tendência para o setor em 2022 pelo Ministério do Turismo. A publicação conta com um retrato das projeções para a atividade no período pós-pandemia e que impulsionará a retomada das atividades turísticas ao longo de 2022.

O documento produzido pela Secretaria Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo (SNDTur) traz entre as tendências do setor o turismo de experiência, o turismo gastronômico e as férias com autocuidado.

“Foi uma grande conquista para Belém ter sido apontada como uma das principais tendências turísticas do Brasil em 2022. Estamos muito felizes em sermos escolhidos e sabemos que há muito trabalho a fazer. Vamos em frente em busca dos melhores resultados”, afirma coordenador da Belemtur, André Cunha.

Corredor Gastronômico

O projeto Boulevard da Gastronomia vai transformar a área da Boulevard Castilho França, perímetro que fica ao lado da praça Magalhães Barata, entre a avenida Presidente Vargas e a travessa Frutuoso Guimarães, em um grande corredor gastronômico aberto e com espaços para convivência. O lugar será completamente modernizado, com nova calçada, iluminação moderna e paisagismo.

“Trata-se de um grande espaço em que o comércio e a gastronomia popular – que vai desde a vendedora de tacacá, de tapioquinha, da maniçoba, até a vendedora de peixe frito – terão espaço para mostrar o seu trabalho, além também do envolvimento de grandes e médias empresas, que serão valorizadas”, explica o prefeito Edmilson Rodrigues.

O projeto está orçado em aproximadamente R$ 5 milhões com o objetivo de movimentar a economia, o turismo e a gastronomia popular.

“A prefeitura de Belém investe, valoriza e prioriza obras, serviços e produtos turísticos em várias áreas de Belém, desde a região continental até a insular. Os investimentos na área do turismo são muitos e todo esse conjunto faz ressaltar nossas potencialidades turísticas”, destaca André Cunha.

“Criar um corredor gastronômico significa abrir um espaço que vai gerar renda para várias pessoas e valorização da cultura da nossa terra. Estaremos criando um espaço turístico, principalmente, articulado com empreendimentos artesanais comprometidos com o fomento da cultura e gastronomia da nossa gente”, acredita a empreendedora Vera Colibri.

Valorização da gastronomia local

Evento para prestigiar a culinária da cidade – Belém tem o título internacional de Cidade Criativa da Gastronomia, concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em 2015.

Para valorizar e dar mais visibilidade para o setor gastronômico a Prefeitura de Belém, através da Belemtur, vai criar um evento, em março, que marque a presença da capital para o Pará e para o mundo no setor.

Pratos como pato no tucupi, maniçoba e tacacá deram fama à gastronomia local, assim como sucos, doces e sorvetes feitos com frutas amazônicas, como açaí, cupuaçu e bacuri.

Texto: Madson Sousa

Fonte: Agência Belém/Foto: Arquivo