Belém e Ilha do Combu recebem ações de educação ambiental e conscientização

Com o objetivo de orientar a população sobre o descarte de resíduo sólido e limpeza nos principais pontos de coleta da cidade, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), realiza ações de educação ambiental.

Na próxima segunda-feira (23), será realizado, pelo Gtea da Sesan, a Oficina de Boas Práticas de Manejo de Resíduos Sólidos, na ilha do Combu, a partir das 10h.

Atualmente o grupo de agentes da Sesan realiza ações educativas de orientação aos moradores, comerciantes, ambulantes e feirantes dos bairros, ou seja, para todos os geradores de resíduos na capital belenense.

Durante as ações, é utilizado pela Sesan material que conta o dia e o horário da coleta, e desenvolve oficinas de boas praticas de manejo de resíduos sólidos na ilha do Combu e nas escolas municipais dos bairros do Benguí, Guamá, Pedreira, com a instalação dos pontos de coleta de materiais recicláveis.

Para promover um ambiente mais limpos e sem odor de lixo, a prefeitura de Belém disponibiliza o Zap Entulho a serviço da população paraense. O serviço é gratuito que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência. O serviço pode ser utilizado exclusivamente por meio de mensagem no WhatsApp: 91 98499-0059.

Confira a programação das ações de Educação Ambiental da Sesan:

Sábado – 20/8

Às 9h – Mutirão Socioambiental Malvinas

Praça Guadalupe e sede da Amad, Rua Cláudio Bordalo, 304, na Sacramenta – Ações de combate de perigo aviário.

Segunda-feira – 22/8

Às 9h – Ponto de descarte na Pedreira;

Às 10h – Oficina de Boas Práticas de Manejo de Resíduos Sólidos, no Restaurante Rústico da Ilha, no Combu.

Terça-feira – 23/8

Às 9h – Trav. Mauriti com Visconde de Inhaúma

Conversa e orientação com os moradores e limpeza do local.

Foto: Ascom Sesan