Belém e Marabá iniciam aulas do segundo ciclo da Escola de Eletricistas da Equatorial Pará

Turma na capital paraense é exclusivamente de mulheres enquanto em Marabá é mista. Alunos terão bolsa para subsistência no curso.

Na manhã desta segunda-feira, 18, a Equatorial Pará, em parceria com o Senai, deu início às aulas das turmas do segundo ciclo de 2023 da Escola de Eletricistas em Belém e em Marabá, com 25 alunos em cada cidade. Na capital paraense, a turma é exclusiva para mulheres, já na cidade do Sul do Pará o projeto é formado por uma turma mista.

Um dos focos do programa é ampliar a representatividade feminina nas operações do setor elétrico, além de oportunizar a empregabilidade das participantes. Além disso, o programa prevê ainda uma bolsa de incentivo aos selecionados para o curso com o objetivo de auxiliar a subsistência durante o período de capacitação.

De acordo com Márcio Caires, presidente da Equatorial Pará, ter vagas destinadas às mulheres em um curso de uma área onde a presença de homens é majoritária, reforça, mais uma vez, o compromisso com a igualdade de gênero.

“Estamos extremamente felizes com a Escola de Eletricistas, que teve início hoje, uma iniciativa que garante oportunidade e capacitação gratuita. Todos receberão R$680 de bolsa e isso, mais uma vez, evidencia os valores da Equatorial relacionados a equidade de gênero ”, comenta Márcio.

Com grande entusiasmo, Carla Veiga, aluna da Escola de Eletricista, conta como é receber essa oportunidade de realizar um dos seus sonhos, que, também, teve incentivo do seu pai, que é eletricista.

“Apesar de ter uma outra formação de ensino superior, eu quis me aprofundar no curso de eletricista, pois eu vi como uma oportunidade de aumentar o meu conhecimento e entrar no mercado de trabalho seguindo esse sonho que sempre tive, por conta do incentivo do meu pai em casa ”, conta Carla.

Para Dário Lemos, superintendente regional do Sesi, a Escola de Eletricista é muito importante para o público feminino que busca ter um curso profissionalizante e ter a sua própria fonte de renda.

“Com essa parceria da Equatorial junto ao Senai podemos observar muitas mulheres casadas, mães de família e que tem essa vontade de ter uma profissão e ajudar na renda de casa. Parabéns a essas alunas que vêm com uma expectativa grande e com certeza terão muito sucesso”, afirma Dário.

O curso tem carga horária de 40 horas semanais, totalizando 480 horas de curso profissionalizante e 112h de curso comportamental, voltado para a formação de Eletricistas de Rede de Distribuição de Energia Elétrica. Além da capacitação profissional, a Escola também habilitará as pessoas em todas as normas regulamentadoras necessárias para o trabalho com energia elétrica.

Sustentabilidade

O Escola de Eletricistas é um programa que está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), especialmente o 4 que visa promover educação de qualidade, mas também atende aos Objetivos 1 (erradicação da pobreza), 5 (igualdade de gênero), 8 (trabalho decente e crescimento econômico) e 10 (redução das desigualdades), até 2030.

Foto: DIvulgação