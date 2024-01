Belém e ONU unem forças para realização da COP 30, no próximo ano

Durante reunião no Palácio Antônio Lemos, ontem, quinta-feira, dia 25, representantes da Prefeitura de Belém e da Agenda Habitat da Organização das Nações Unidas – ONU discutiram parcerias estratégicas. O encontro teve como objetivo principal preparar a cidade para a importante Conferência das Partes da ONU (COP-30), agendada para novembro de 2025.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, presidiu a reunião, recebendo Elkin Velásquez, diretor regional da ONU-Habitat para América Latina e Caribe. Também estiveram presentes figuras-chave da administração municipal, incluindo Marinor Brito, Secretária Executiva do Fórum Municipal de Mudanças Climáticas, José Carlos Raiol, da equipe de Projetos Especiais, e Luiz Arnaldo Campos, Coordenador de Relações Internacionais (Corint).

O encontro proporcionou uma oportunidade para discutir as vantagens de Belém sediar a COP-30. Uma das principais propostas apresentadas foi transformar Belém em um laboratório vivo de experiências colaborativas entre setor público, comunidade e setor privado. O prefeito Edmilson Rodrigues enfatizou a importância de Belém se tornar um modelo para outras cidades, deixando um legado para a COP-30.

Elkin Velásquez, da ONU-Habitat, destacou a relevância da troca de experiências para avançar no desenvolvimento urbano sustentável. O projeto ‘Laboratório Belém para a COP-30’ busca integrar ações climáticas inclusivas ao desenvolvimento urbano, enfatizando a necessidade de sinergia entre as cidades globais.

A ONU-Habitat é a agência da ONU responsável pela urbanização sustentável e pelos assentamentos humanos, com o objetivo de assegurar moradia adequada para todos e promover assentamentos humanos sustentáveis em um mundo cada vez mais urbanizado.

Após a reunião no Palácio Antônio Lemos, o prefeito Rodrigues e Elkin Velásquez visitaram o Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP), situado no bairro Cidade Velha. Foram recebidos por Anaíza Virgulino, presidenta do IHGP, e conheceram o prédio Solar Barão do Guajará, sede da instituição há 80 anos.

Este encontro marca um passo significativo de Belém no cenário global de ações climáticas e desenvolvimento sustentável, posicionando a cidade como um exemplo a ser seguido na jornada para um futuro mais verde e inclusivo.

À medida que Belém se aproxima da realização da COP-30, a cidade se firma como um exemplo de preparação e inovação em sustentabilidade urbana. Este encontro com a ONU-Habitat representa apenas um dos muitos passos que Belém está dando para assegurar que a conferência não seja apenas um sucesso, mas também um catalisador para mudanças duradouras na gestão ambiental e no desenvolvimento sustentável. Com esses esforços, Belém não só se prepara para acolher delegações de todo o mundo, mas também se estabelece como um modelo inspirador para cidades que visam integrar a sustentabilidade de maneira eficaz em seu planejamento urbano. A COP-30 em Belém promete ser um marco histórico para a cidade, deixando um legado que vai além do evento, influenciando políticas ambientais e práticas sustentáveis por muitos anos.”

Imagens: Agência Belém