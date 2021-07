Belém e outras 70 cidades do PA vão para bandeira verde em nova flexibilização do governo estadual

Belém e as regiões metropolitana, Marajó Oriental, Baixo Tocantins e nordeste do Pará passaram para da classificação amarela para a verde no programa de retomada das atividades do governo estadual.

Já as demais regiões do estado permanecem na coloração amarela, por determinação do governador Helder Barbalho (MDB).

A coloração verde é para classificar risco baixo de proliferação do novo coronavírus; já a amarela é para risco intermediário, de acordo com o programa estadual Retoma Pará.

As mudanças foram publicadas em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) na noite desta sexta (9).

De acordo com o decreto, os municípios com bandeira verde podem retomar de forma flexibilizada a abertura da maioria das atividades não essenciais, “respeitadas as regras de proteção sanitária e distanciamento controlado das pessoas, mediante o cumprimento de protocolos sanitários”.

Entre os principais pontos do novo decreto estão:

Ficam proibidas aglomerações, reuniões, manifestações, em locais públicos, para fins recreativos, com audiência superior a trezentas pessoas.

Fica permitida a realização de eventos privados em locais fechados, com audiência de até trezentas pessoas, limitados a 75% da capacidade do estabelecimento.

Ficam autorizados a funcionar restaurantes, lanchonetes, bares e estabelecimentos afins, respeitadas as regras de ocupação de espaço.

Permanecem proibidos e fechados: boates, casas noturnas, casas de shows e estabelecimentos afins, e a realização de shows e festas abertas ao público; e também a presença de público em eventos esportivos.

Confira a lista de municípios que podem flexibilizar as medidas restritivas: