Belém é pioneira no Norte a implantar o programa Alimentação Consciente Brasil

O cardápio alimentar de escolas da rede municipal receberá um incremento para tornar a merenda mais saudável. A Prefeitura de Belém implantou o programa Programa Broca Saudável, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec) e Fundação Municipal de Assistência ao Estudante (FMAE), em cooperação com a Humane Society International (HSI) e com o programa Alimentação Consciente Brasil (ACB), operado pela Mercy For Animals Brasil.

A cerimônia de assinatura do termo de cooperação ocorreu nesta sexta-feira, 10, na Escola Municipal do Ensino Fundamental Gabriel Lage, no bairro do Tapanã, e tornou Belém a primeira capital do Norte do país a realizar essa parceria com as organizações.

O “Broca Saudável” terá início em 2024, com a implantação da primeira fase do programa em oito escolas municipais e gradualmente será expandido para as demais escolas.

O projeto tem como objetivo aumentar a oferta de leguminosas (feijão, feijão-caupi, ervilha, lentilha, grão-de-bico), cereais, legumes, vegetais e frutas na alimentação escolar dos estudantes da rede municipal.

Qualificação

A partir do Termo de Cooperação, a Mercy for Animals Brasil e a Humane Society International (HSI) vão oferecer consultoria de cardápio, treinamentos para as merendeiras da rede e palestras educativas, sem custos.

“A escolha das escolas é muito importante porque a educação é o futuro dessas crianças e não há futuro possível para quem está com fome. O importante é construir uma cultura alimentar baseada na consciência de que os produtos que nutrem o corpo têm que ser consumidos de forma consciente”, ressaltou o prefeito Edmilson Rodrigues.

“Todos os envolvidos na preparação da merenda escolar passa por um processo de formação. Só será possível o sucesso dessa parceria se as pessoas tiverem conscientes e formadas para colocarem em prática”, afirmou a secretária municipal de Educação, Araceli Lemos.

O programa na capital paraense atenderá aos 5 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

“Nós conseguiremos apoiar o município no alcance de cinco dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU com a implantação desse programa em Belém. Além disso, com o apoio da HSI e da MFA, que são duas organizações sem fins lucrativos, o município terá uma maior variedade de alimentos ofertados na rede e diversidade de preparações no cardápio da alimentação escolar”, explicou a Gerente Sênior de políticas alimentares da Humane Society International, Thayana Oliveira.

Com a parceria serão realizadas palestras com gestores e capacitações com as merendeiras da rede, com ações de educação nutricional e treinamentos práticos em receitas pautadas na regionalidade e à base de vegetais, que irão se somar aos preparos da merenda escolar municipal.

Expectativa de uma nova alimentação

“Eu acho muito bom, que agora vamos ter uma alimentação saudável. Vai ser melhor pra nossa saúde”, disse a estudante do 6° ano ensino fundamental da Escola Municipal Gabriel Lage, Sara Evelyn Aviz Costa, 11 anos.

“Eu to achando bem legal, vai ser melhor pra gente. Eu espero que tenha mais salada e frutas”, contou empolgada, a estudante do ensino fundamental, Fabiane Cristina Bahia, 11 anos.

Texto:Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/Agência Belém