Belém é referência no combate à covid-19 e recebe ações do Ministério da Saúde

Proteção, cuidado e prevenção são os fatores que levaram o marceneiro Reinaldo da Silva, 50 anos, a ir até à Unidade Básica de Saúde (UBS) do Portal da Amazônia, localizada no bairro do Jurunas, para receber a dose de reforço contra a covid-19.

“Todo mundo tem que fazer o mesmo que eu: vir aqui, comparecer no posto de vacinação e tomar a vacina para não começar novamente um surto dessa doença. Além disso, é bom para a manter a saúde de todo mundo”, destacou.

Belém do Pará se tornou referência em toda a região Norte como exemplo de avanço na vacinação e no combate à covid-19. Por isso, neste sábado, 22, a capital recebeu ações do Ministério da Saúde para estimular a população a completar o ciclo vacinal.

A doméstica Eliane Miranda, 42 anos, aproveitou a ação para garantir a segunda dose da vacinação contra a covid-19. “Se vacinar é muito bom, porque assim cuidamos da saúde, nos prevenimos e protegemos as pessoas que estão ao nosso lado”, afirmou.

Expansão da vacinação, testagem e atendimento

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), intensificou os trabalhos para conter o avanço da doença na capital paraense, ampliando pontos de testagem para identificar o vírus da Influenza H3N2 e da covid-19. Além de reforçar o atendimento dos infectados e, principalmente, avançar na imunização de adultos e crianças.

“Belém tem oferecido testagem de antígenos do Sars-cov-2, porque nós já prevíamos que poderia surgir uma nova onda, que estamos observando desde dezembro. Desde então, estamos oferecendo testagem rápida em toda a nossa rede de atenção básica e unidades de saúde, que estamos expandindo cada vez mais”, ressalta o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Sesma, Vitor Nina.

Ele ressaltou que há oito Unidades Básicas de Saúde (UBS) à disposição da população. “O que precisamos dizer para a população é que existem Unidades de Saúde atendendo 24h distribuídas em Belém, além da Sacramenta e da Marambaia, que não são 24h, mas estão exclusivas para pessoas que precisam se testar. Também temos nas nossas Unidades sala de vacinação para adultos e pontos de vacinação para crianças”, reforça Nina.

Confira abaixo as Unidades Básicas de Saúde (UBS) com atendimento exclusivo para os casos de síndrome gripal e covid-19, com funcionamento 24h:

UBS do Jurunas: Rua Fernando Guilhon, S/N, entre Passagem Jacob e Trav. Monte Alegre;

UBS do Bengui I: Rua Benfica, esquina com São Pedro, S/N;

UBS do Tapanã: Rua São Clemente, S/N;

UBS de Icoaraci: Rua Manoel Barata, Nº 840, entre Itaboraí e São Roque, próximo ao colégio Madre Celeste;

UBS do Carananduba (Mosqueiro): Praça do Carananduba, S/N, entre Av. Beira Mar e rua Santo Antônio;

UBS da Baía do Sol (Mosqueiro): Av. Beira Mar, S/N, próximo ao mercado da Baía do Sol.

Veja abaixo as Unidades Básicas de Saúde (UBS) com atendimento exclusivo para os casos de síndrome gripal e covid-19, com funcionamento das 8h às 18h:

Unidade Municipal de Saúde da Sacramenta: Av. Senador Lemos, esquina com a Dr. Freitas;

Unidade Municipal da Marambaia: Av. Augusto Montenegro S/N.

Veja também as Unidades Básicas de Saúde (UBS), com funcionamento 24h, que seguem atendendo todas as linhas de cuidado, incluindo os casos de síndrome gripal e ou casos leves e moderados da covid-19:

1. Unidade Municipal de Saúde de Outeiro: R. Manoel Barata, 2373-2397, São João do Outeiro (Outeiro);

2. Unidade Municipal de Saúde de Cotijuba: Rua Manoel Barata, S/N. Ilha de Cotijuba.

Texto: Lana Oliveira

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcos Barbosa